La grande gelata del Texas e la strage delle rondini: un evento estremo che minaccia le popolazioni di uccelli

Nel febbraio 2021 una violenta ondata di freddo ha colpito il Texas e la costa del Golfo degli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una crisi energetica e migliaia di animali morti. Tra le vittime più colpite ci sono state le rondini purpuree, piccoli uccelli migratori molto diffusi e amati nel Nord America. Ora un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution quantifica per la prima volta l’impatto biologico di quell’evento estremo. La ricerca, guidata da Maria Stager dell’Università del Massachusetts ad Amherst, stima che la cosiddetta “Grande gelata del Texas” abbia causato la perdita fino al 27% della popolazione riproduttiva di uccelli in Texas e Louisiana. Per 9 giorni consecutivi, 2 tempeste invernali hanno portato neve, temperature eccezionalmente basse e il collasso della rete elettrica statale.

Le rondini purpuree risultano particolarmente vulnerabili perché sono tra i primi migratori a tornare dal Sud America verso la costa del Golfo, spesso già tra gennaio e inizio febbraio. Un ritorno così precoce le espone al rischio di eventi meteorologici improvvisi e intensi.

Per studiare l’impatto della gelata, i ricercatori hanno collaborato con la Purple Martin Conservation Association e con migliaia di cittadini che monitorano i siti di nidificazione degli uccelli. Grazie ai dati raccolti, è emerso che la mortalità ha colpito fino al 52% dei siti di riproduzione osservati.

Gli effetti si sono protratti anche negli anni successivi: nel 2021 le rondini sopravvissute hanno ritardato la riproduzione e allevato meno pulcini, mentre nel 2022 sono tornate alle aree di nidificazione con circa due settimane di ritardo.

Secondo gli scienziati, la popolazione potrebbe recuperare in 6 o 7 anni, ma solo in assenza di nuove gelate simili. Con il cambiamento climatico che rende il clima sempre più imprevedibile, eventi estremi come questo potrebbero diventare una minaccia crescente per molte specie animali.