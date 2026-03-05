La guerra con l’Iran svuota gli arsenali occidentali: “la Russia è la grande vincitrice”

L’Ucraina affronta una crescente carenza di intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot proprio mentre l’aumento dei prezzi del petrolio rafforza l’economia russa. Il nuovo scenario internazionale, segnato dall’intensificarsi dello scontro militare tra Stati Uniti e Iran, rischia di sottrarre risorse cruciali alla difesa di Kyiv, già sotto pressione per gli attacchi missilistici russi. Secondo analisti e funzionari militari, la Russia risulta tra i principali beneficiari indiretti delle prime fasi di questo confronto militare. I missili iraniani e gli attacchi con droni stanno infatti consumando rapidamente le scorte di intercettori Patriot utilizzati dagli Stati Uniti e dagli alleati del Golfo, riducendo la disponibilità di questi sistemi anche per l’Ucraina.

Già prima dell’escalation con Teheran, Kyiv affrontava difficoltà nel rifornirsi di intercettori a causa dei colli di bottiglia nella produzione dei sistemi Patriot negli Stati Uniti. Le scorte ucraine erano già in diminuzione, mentre diversi Paesi europei risultano in lista d’attesa da anni per ottenere nuove batterie o missili. Questa carenza ha aperto pericolose lacune nella difesa aerea ucraina. La Russia ha potuto sfruttare tali vulnerabilità per colpire infrastrutture energetiche e reti elettriche, causando blackout in numerose città e aggravando la pressione sulla popolazione civile.

Nei primi giorni della nuova guerra, Stati Uniti e Paesi del Golfo hanno lanciato centinaia di intercettori per respingere ondate di missili balistici e droni iraniani. Gli analisti stimano che alcuni Stati del Golfo dispongano soltanto di pochi giorni di scorte di intercettori in caso di attacchi prolungati, circostanza che potrebbe costringere Washington a trasferire munizioni da altri teatri strategici, come l’Indo-Pacifico.

Il capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti, il generale Dan Caine, ha dichiarato che l’Iran ha lanciato oltre 500 missili balistici e circa 2.000 droni dall’inizio della campagna militare. Nonostante l’elevato consumo di munizioni, ha assicurato che le forze statunitensi dispongono ancora di scorte sufficienti per l’operazione. La produzione dei moderni intercettori PAC-3, sviluppati da Lockheed Martin, resta tuttavia limitata. Nel 2025 la produzione totale destinata agli Stati Uniti è stata poco superiore ai 600 missili. Per abbattere un singolo missile balistico sono spesso necessari almeno due intercettori, e talvolta un terzo se i primi tentativi non riescono.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la questione degli intercettori “una questione di vita o di morte” per il Paese. Ha dichiarato di aver contattato i partner europei che finanziano gli aiuti militari all’Ucraina per capire se il conflitto con l’Iran possa ridurre ulteriormente le consegne. La principale minaccia per Kyiv resta rappresentata dagli attacchi con missili balistici russi. Secondo l’aeronautica ucraina, Mosca è oggi in grado di produrre circa 80 missili balistici al mese. Per mantenere il ritmo della difesa, l’Ucraina avrebbe bisogno di almeno 60 intercettori PAC-3 mensili.

A febbraio il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva invitato i Paesi europei della NATO a donare missili per coprire questo fabbisogno, dopo un appello urgente del governo ucraino. Tuttavia, finora solo cinque missili sono stati ufficialmente promessi, tutti dalla Germania, segno della grave riduzione delle scorte occidentali. La scarsità di intercettori potrebbe complicare anche eventuali negoziati di pace, poiché le garanzie di sicurezza occidentali per l’Ucraina prevedono un rafforzamento sostanziale della difesa aerea del Paese.

Il sistema Patriot si è affermato come il pilastro della difesa aerea occidentale durante i quattro anni di guerra in Ucraina. La sua architettura distribuita lo rende difficile da distruggere e gli operatori ucraini sono riusciti perfino ad abbattere missili ipersonici russi durante la fase finale della traiettoria, sorprendendo molti analisti militari. Nonostante la domanda crescente, l’aumento della produzione resta limitato. Raytheon produce i sistemi di lancio mentre Lockheed Martin realizza gli intercettori, attualmente circa 600 l’anno. L’azienda punta ad aumentare la capacità fino a 2.000 missili annui entro il 2030.

Secondo diversi esperti, il problema deriva anche dalla cautela dell’industria della difesa, riluttante a investire in nuove linee produttive senza contratti governativi di lungo periodo che garantiscano ritorni economici. Nel frattempo, gli avversari della NATO – tra cui Russia, Cina e Iran – stanno osservando attentamente il consumo di intercettori occidentali. Le loro dottrine militari puntano sempre più sulla produzione massiccia di droni economici e missili balistici progettati per saturare le difese avversarie.

Molti analisti ritengono che Stati Uniti ed Europa abbiano commesso un errore strategico non espandendo per tempo la produzione di sistemi di difesa aerea. Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, la vulnerabilità industriale dell’Occidente è ormai evidente. Per compensare queste carenze, la Germania ha incoraggiato il gruppo missilistico europeo MBDA a creare una linea di produzione congiunta di intercettori Patriot in Baviera insieme a Raytheon. I Paesi NATO hanno già ordinato circa 1.000 missili, con le prime consegne previste dall’inizio del prossimo anno.

Nel frattempo, la strategia militare statunitense si concentra sempre più sull’eliminazione dei lanciatori e degli arsenali nemici prima che possano saturare le difese. Come ha spiegato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, l’obiettivo è “colpire l’arciere invece delle frecce”.