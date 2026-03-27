La magia della neve sull’Appennino Romagnolo: è pieno inverno a fine marzo | FOTO

L’Emilia-Romagna si è risvegliata stamane immersa in un paesaggio prettamente invernale, quasi surreale per il calendario. Una perturbazione, alimentata da un fronte freddo di origine nordatlantica, ha colpito con decisione l’Appennino romagnolo, portando accumuli nevosi eccezionali in meno di 24 ore. I dati parlano chiaro: tra i 700 e i 1200 metri di quota sono caduti dai 50 ai 70 cm di neve, mentre oltre i 1200 metri si sono registrati picchi che superano gli 80-90 cm. Località come Le Balze, il Lago di Acquapartita e borghi come Sant’Agata Feltria offrono scenari da cartolina, mentre ai 1488 metri del Rifugio La Capanna e sul Monte Carpegna la coltre bianca ha ormai sepolto i sentieri.

La causa di questo colpo di coda stagionale è un vortice ciclonico posizionato sull’Adriatico, che sta convogliando venti impetuosi e un brusco calo termico, spingendo la quota neve fin verso i 400-600 metri. Sebbene la giornata di domani vedrà ancora qualche fenomeno residuo, il miglioramento è atteso per domenica, quando il vortice si sposterà verso i Balcani lasciando spazio a un progressivo rialzo delle temperature.

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