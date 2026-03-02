La realtà è solo un’illusione? Nuova teoria fisica mette la coscienza al centro dell’Universo

E se tutto ciò che ci circonda, dagli oggetti che tocchiamo allo scorrere inesorabile del tempo, fosse soltanto un’illusione generata da qualcosa di molto più profondo e impalpabile? Per decenni, la scienza moderna ha considerato la coscienza come un semplice sottoprodotto dell’attività cerebrale, un affascinante mistero biologico confinato all’interno della nostra rete neuronale. Oggi, però, una nuova audace teoria ribalta completamente questa prospettiva, suggerendo che la coscienza sia la vera e unica base fondamentale della realtà. A proporre questo ambizioso cambio di paradigma è Maria Strømme, professoressa di Scienza dei Materiali presso l’Università di Uppsala, attraverso un modello teorico pubblicato sulla rivista scientifica AIP Advances. Nel suo impianto concettuale, la scienziata ipotizza l’esistenza di un “campo di coscienza” primordiale da cui emergono, solo in un secondo momento, la materia fisica, lo spazio e il tempo. Un’ipotesi che, allontanandosi dalle tradizionali visioni materialistiche, promette di innescare una rivoluzione del pensiero paragonabile al passaggio dalla convinzione che la Terra fosse piatta all’accettazione del modello eliocentrico.

Dalla nanotecnologia ai misteri del cosmo

Maria Strømme è nota a livello internazionale per il suo lavoro nella nanotecnologia e nello studio dei materiali su scale infinitesimali. Tuttavia, in questa nuova ricerca, ha deciso di affrontare le domande più grandi in assoluto sull’origine e la struttura del nostro universo.

La sua non è un’ipotesi improvvisata, ma un tentativo rigoroso di descrivere il funzionamento della realtà percepita riprendendo i filoni di ricerca aperti da giganti della fisica come Einstein, Schrödinger, Heisenberg e Planck. La teoria propone che le singole menti umane non siano entità isolate, ma espressioni individuali di un campo di coscienza più grande e condiviso.

Ecco i punti cardine del nuovo modello fisico:

La coscienza viene prima: apazio, tempo e materia non sono gli elementi costitutivi di base dell’universo, ma strutture secondarie che “emergono” dalla coscienza;

apazio, tempo e materia non sono gli elementi costitutivi di base dell’universo, ma strutture secondarie che “emergono” dalla coscienza; La materia è un’illusione: come ammette la stessa Strømme, abituata a trattare la materia come fondamento del reale a causa del suo lavoro di ingegnere, gran parte di ciò che sperimentiamo fisicamente è solo una “rappresentazione”;

come ammette la stessa Strømme, abituata a trattare la materia come fondamento del reale a causa del suo lavoro di ingegnere, gran parte di ciò che sperimentiamo fisicamente è solo una “rappresentazione”; La morte non è la fine: utilizzando concetti di meccanica quantistica, il modello suggerisce che la coscienza individuale non si estingue con la morte fisica, ma ritorna al campo più ampio da cui è scaturita.

Una spiegazione scientifica per l’inspiegabile

Uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Strømme è il tentativo di unire la fisica quantistica con le tradizioni filosofiche non duali. All’interno di questo nuovo framework matematico, esperienze umane spesso etichettate come “paranormali” o mistiche – come la telepatia o le esperienze di pre-morte – perdono il loro alone soprannaturale.

Vengono invece riclassificate come possibili risultati naturali di questo campo interconnesso. L’obiettivo della scienziata è utilizzare il linguaggio della fisica e degli strumenti matematici per dimostrare che questi fenomeni non sono magici, ma semplicemente l’indizio di una scoperta scientifica che non abbiamo ancora formalizzato.

Il ponte tra scienza rigorosa e saggezza antica

Sebbene lo studio sia presentato interamente attraverso rigorosi ragionamenti matematici, le conclusioni riecheggiano in modo sorprendente temi presenti da millenni nelle grandi tradizioni filosofiche e religiose.

“I testi delle principali religioni – come la Bibbia, il Corano e i Veda – descrivono spesso una coscienza interconnessa, usando un linguaggio metaforico“, spiega Strømme. “I primi fisici quantistici, a loro volta, sono arrivati a idee simili usando metodi scientifici. Ora è il momento che la scienza vera e propria – la moderna scienza naturale – inizi seriamente a esplorare questo ambito“.

Questa pubblicazione segna un passo coraggioso al di fuori dei confini tradizionali della scienza dei materiali, proponendo previsioni che potrebbero, in linea di principio, essere testate dalla fisica, dalle neuroscienze e dalla cosmologia nei prossimi anni.