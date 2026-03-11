La Romania concede agli USA il dispiegamento militare nella base di Mihail Kogălniceanu: in arrivo i caccia

Nella mattinata odierna, la Romania ha compiuto un passo decisivo nel consolidamento della propria postura strategica all’interno della NATO e nel quadro della cooperazione bilaterale con Washington. Il Presidente della Repubblica ha convocato una sessione d’urgenza del Consiglio Supremo della Difesa Nazionale (CSAT) per esaminare e approvare la richiesta formale avanzata dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Al centro del colloquio istituzionale vi è il dispiegamento temporaneo di ulteriori capacità militari americane sul territorio nazionale, una misura che risponde alle crescenti necessità operative in uno scacchiere globale sempre più instabile.

Il ruolo strategico della base aerea Mihail Kogălniceanu

L’istanza statunitense punta specificamente sull’utilizzo della base aerea di Mihail Kogălniceanu, situata nei pressi di Costanza, che si conferma uno dei pilastri fondamentali per la proiezione di potenza alleata verso l’Europa orientale e oltre. Secondo le informazioni provenienti dalle fonti istituzionali rumene, l’autorizzazione richiesta riguarda un ampio spettro di attività che includono la logistica avanzata, le operazioni di rifornimento in volo e il supporto tecnico per le attrezzature militari. L’obiettivo primario di questo potenziamento è garantire una base operativa solida per le missioni attualmente in corso nel Medio Oriente, facilitando il transito e lo stazionamento di assetti aerei che richiedono infrastrutture di alto livello.

Supporto logistico e operazioni di rifornimento in volo

L’approvazione del CSAT permetterà alle forze armate americane di ottimizzare le catene di approvvigionamento e di garantire la continuità delle operazioni di volo a lungo raggio. In particolare, la capacità di effettuare il rifornimento in volo partendo dal territorio rumeno riduce drasticamente i tempi di risposta e aumenta l’autonomia degli aerei da combattimento impegnati in scenari critici. La Romania, attraverso i suoi canali ufficiali, ha sottolineato come tale decisione sia in linea con gli impegni internazionali assunti dal Paese, volti a garantire la stabilità regionale e a fornire il necessario supporto agli alleati strategici in momenti di tensione geopolitica.

Implicazioni per la sicurezza nazionale e la cooperazione internazionale

Secondo quanto riportato da autorevoli agenzie di stampa internazionali e confermato dagli ambienti governativi di Bucarest, la Romania è pronta a dare il via libera definitivo allo schieramento temporaneo di caccia americani. Questa mossa non solo rafforza la sicurezza nazionale rumena attraverso una presenza militare alleata più visibile e deterrente, ma inserisce il Paese come nodo nevralgico nelle rotte verso il Medio Oriente. Le autorità rumene hanno precisato che ogni operazione sarà condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sovranità e della legislazione vigente, che regola l’ingresso e la permanenza di forze armate straniere sul suolo nazionale per scopi specifici e limitati nel tempo.

Verso un nuovo assetto della difesa nell’Europa dell’Est

La decisione del Consiglio Supremo della Difesa Nazionale giunge in un momento di profonda trasformazione per la base di Mihail Kogălniceanu, destinata a diventare una delle installazioni militari più grandi e avanzate d’Europa. L’integrazione di nuove capacità americane per il supporto alle operazioni in Medio Oriente dimostra la versatilità della base e la sua importanza non solo per il fianco orientale della NATO, ma per l’intera architettura di difesa globale. Il rafforzamento della partnership con gli Stati Uniti conferma la volontà di Bucarest di agire come un fornitore di sicurezza affidabile, capace di rispondere con prontezza alle sfide logistiche e tattiche poste dai moderni conflitti internazionali.