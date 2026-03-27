La Sicilia sotto la neve: il freddo polare imbianca l’isola fino a bassa quota | FOTO

L’inverno torna a bussare con forza sulla Sicilia. Un intenso fronte freddo di origine nordatlantica sta attraversando l’Isola regalando scenari tipicamente invernali fuori stagione. Le correnti nordoccidentali hanno scalzato l’alta pressione, portando un brusco calo termico che sta trasformando il paesaggio siciliano. Le Madonie e i Nebrodi sono i grandi protagonisti di questa ondata di maltempo: a Petralia è in atto un’intensa nevicata, mentre il Monte San Calogero a Termini Imerese appare già completamente imbiancato. La neve non ha risparmiato i centri abitati, con strade e tetti imbiancati a Cesarò, nel Messinese, e fiocchi che cadono copiosi a Nicosia, nell’Ennese. Sorprende la quota neve, che si è spinta fino ai 500 metri nel Comune di Villarosa, nell’Ennese.

Per la giornata di oggi, il meteo resterà instabile, specialmente sui settori settentrionali dove sono attesi rovesci e possibili grandinate sulle coste. La neve continuerà a cadere sopra i 700-900 metri, con un progressivo esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Massima attenzione ai venti: il Maestrale soffierà con raffiche di burrasca forte, rendendo i mari da agitati a molto mossi. Domani la nuvolosità persisterà sul versante tirrenico con residue nevicate, ma la quota salirà oltre i 1100-1300 metri. Il miglioramento definitivo è atteso per domenica, quando il vortice ciclonico si sposterà verso i Balcani, concedendo un graduale rialzo termico

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