“La Toscana sa sorprendere in ogni stagione”: la neve torna a imbiancare il Passo della Futa | FOTO

Anche l’Appennino fiorentino è stato sfiorato da una candida carezza. Al Passo della Futa, nel Comune di Firenzuola, si gode di uno scenario che sembra uscito da una fiaba d’altri tempi. La neve ha steso il suo velo bianco, trasformando il crinale in un regno di pace sospesa. È stato lo stesso Presidente della Regione, Eugenio Giani, a evidenziare questo spettacolo, annunciando con entusiasmo che “la neve è tornata anche qui, sull’Appennino fiorentino“. Attraverso il suo racconto, emerge il ritratto vivido di un “paesaggio che incanta e racconta tutta la bellezza della nostra montagna, tra silenzio, natura e panorami unici“. Come sottolineato dal Governatore, “la Toscana sa sorprendere in ogni stagione“, offrendo il fascino immacolato del colpo di coda dell’inverno.

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