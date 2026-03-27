L’Abruzzo stretto nella morsa del Ciclone Deborah: primavera cancellata dalle bufere di neve | FOTO

L’Abruzzo si è svegliato oggi, venerdì 27 marzo, nel bel mezzo di un violento rigurgito invernale. Come previsto dall’avanzamento del ciclone Deborah, il nocciolo d’aria gelida ha fatto il suo ingresso trionfale sulla regione, trasformando i temporali delle ultime ore in vere e proprie bufere di neve che stanno spazzando l’intera fascia appenninica. Il massiccio della Majella si conferma il bersaglio principale di questa configurazione barica, con accumuli notevoli già oltre i 1600 metri, ma il maltempo non sta risparmiando le quote collinari. Le precipitazioni stanno colpendo i versanti orientali, la neve sta cadendo fitta, regalando scenari natalizi fuori stagione, con occasionali e suggestivi sconfinamenti a quote ancora più basse durante i rovesci più intensi.

Lungo le coste e nelle aree di pianura tra Pescara e Chieti, la colonnina di mercurio è letteralmente crollata, il tutto condito da venti di burrasca dai quadranti settentrionali che acuiscono la sensazione di gelo. Una situazione meteorologica che richiede massima prudenza negli spostamenti, mentre il Ciclone Deborah continua a dettare legge su questa bizzarra coda di marzo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.