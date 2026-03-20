L’acqua come simbolo di unità in un mondo frammentato: il convegno WATER Science and Governance

Le parole di Kaveh Madani, premiato con il prestigioso Stockholm Water Prize 2026, riassumono perfettamente il legame tra acqua e unità: “l’acqua significa unità in un mondo frammentato”. Questo messaggio è stato pronunciato durante il convegno WATER Science and Governance a Venezia, dove il CMCC ha riunito 20 esperti internazionali per analizzare il ruolo centrale dell’acqua nella sostenibilità globale. L’acqua, infatti, attraversa tutti i settori, dalle società alle economie, passando per gli ecosistemi, ed è fondamentale per la governance climatica. Mentre il mondo si prepara a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, queste parole si rivelano il filo conduttore per comprendere come la scienza e la ricerca possano rispondere alle sfide che riguardano la risorsa più preziosa per l’umanità.

Il cambiamento climatico e i rischi legati all’acqua

La crisi climatica sta rimodellando la disponibilità e la gestione delle risorse idriche, con impatti su agricoltura, economia ed ecosistemi. “Con l’innalzamento delle temperature globali, i rischi legati all’acqua vanno dalla scarsità all’eccesso, con fenomeni di siccità e inondazioni che spesso si amplificano a vicenda”. Il CMCC sta affrontando questi rischi con soluzioni scientifiche mirate, basate su scenari climatici e sull’uso di tecnologie avanzate. Come spiegato nel dettaglio, i costi legati alle inondazioni fluviali nell’UE potrebbero raggiungere i 18 miliardi di euro all’anno entro il 2050, con adattamenti che potrebbero ridurre significativamente questo impatto.

L’area mediterranea: un hotspot climatico e idrico

Il Mediterraneo è una delle aree più vulnerabili al cambiamento climatico, riscaldandosi a una velocità del 20% superiore alla media globale. Più di 180 milioni di persone nella regione soffrono già di scarsità d’acqua, e i dati mostrano come la disponibilità di acqua rinnovabile sia diminuita drasticamente. Inoltre, l’agricoltura, principale consumatore di acqua nella regione, sta affrontando una crescente pressione a causa di fenomeni climatici estremi. Con l’aumento della domanda di irrigazione e la perdita di produttività agricola, la sicurezza alimentare della regione è a rischio. È necessario un approccio integrato per la gestione delle risorse idriche, che combini politiche di adattamento, tecnologie innovative e soluzioni basate sulla natura.

La scienza al servizio delle politiche per l’acqua

L’acqua è anche un potente simbolo di resilienza di fronte al cambiamento climatico, e la ricerca del CMCC mira a tradurre la scienza in soluzioni concrete per le comunità e gli ecosistemi. Un esempio di successo è il progetto che coinvolge la gestione sostenibile delle risorse idriche nel distretto del fiume Po, in Italia, dove soluzioni basate sulla natura stanno contribuendo a ridurre l’intrusione di salinità e migliorare la qualità dell’acqua. Le politiche di gestione integrata delle risorse idriche sono fondamentali per costruire sistemi agricoli e comunità resilienti.

Adattamento e innovazione tecnologica per un futuro sostenibile

Gli esperti del settore, come Jay Famiglietti dell’Arizona State University, sottolineano che i progressi tecnologici e l’integrazione di modelli computazionali avanzati, sensori remoti, e l’intelligenza artificiale stanno aprendo nuove opportunità per comprendere e gestire il movimento dell’acqua. La digitalizzazione e l’uso di piattaforme come il Web of Things stanno ottimizzando l’irrigazione e migliorando la resilienza delle risorse idriche, riducendo il consumo d’acqua e aumentando i raccolti. Questo approccio integrato e scientifico è essenziale per affrontare le sfide future, garantendo una gestione dell’acqua più equa ed efficiente.

L’acqua è al centro di molte delle sfide globali legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Grazie al lavoro di ricerca e alle soluzioni scientifiche proposte da istituzioni come il CMCC, possiamo affrontare insieme i rischi e creare politiche di governance efficaci per un futuro più resiliente. Come dice Madani, “in un mondo frammentato, l’acqua è la nostra forza unificante”.