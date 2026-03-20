L’acqua come simbolo di unità in un mondo frammentato: il convegno WATER Science and Governance

Le parole di Kaveh Madani, vincitore del Premio Stockholm Water 2026, per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua 2026

Acqua convegno

Le parole di Kaveh Madani, premiato con il prestigioso Stockholm Water Prize 2026, riassumono perfettamente il legame tra acqua e unità: “l’acqua significa unità in un mondo frammentato”. Questo messaggio è stato pronunciato durante il convegno WATER Science and Governance a Venezia, dove il CMCC ha riunito 20 esperti internazionali per analizzare il ruolo centrale dell’acqua nella sostenibilità globale. L’acqua, infatti, attraversa tutti i settori, dalle società alle economie, passando per gli ecosistemi, ed è fondamentale per la governance climatica. Mentre il mondo si prepara a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, queste parole si rivelano il filo conduttore per comprendere come la scienza e la ricerca possano rispondere alle sfide che riguardano la risorsa più preziosa per l’umanità.

Il cambiamento climatico e i rischi legati all’acqua

La crisi climatica sta rimodellando la disponibilità e la gestione delle risorse idriche, con impatti su agricoltura, economia ed ecosistemi. “Con l’innalzamento delle temperature globali, i rischi legati all’acqua vanno dalla scarsità all’eccesso, con fenomeni di siccità e inondazioni che spesso si amplificano a vicenda”. Il CMCC sta affrontando questi rischi con soluzioni scientifiche mirate, basate su scenari climatici e sull’uso di tecnologie avanzate. Come spiegato nel dettaglio, i costi legati alle inondazioni fluviali nell’UE potrebbero raggiungere i 18 miliardi di euro all’anno entro il 2050, con adattamenti che potrebbero ridurre significativamente questo impatto.

L’area mediterranea: un hotspot climatico e idrico

Il Mediterraneo è una delle aree più vulnerabili al cambiamento climatico, riscaldandosi a una velocità del 20% superiore alla media globale. Più di 180 milioni di persone nella regione soffrono già di scarsità d’acqua, e i dati mostrano come la disponibilità di acqua rinnovabile sia diminuita drasticamente. Inoltre, l’agricoltura, principale consumatore di acqua nella regione, sta affrontando una crescente pressione a causa di fenomeni climatici estremi. Con l’aumento della domanda di irrigazione e la perdita di produttività agricola, la sicurezza alimentare della regione è a rischio. È necessario un approccio integrato per la gestione delle risorse idriche, che combini politiche di adattamento, tecnologie innovative e soluzioni basate sulla natura.

La scienza al servizio delle politiche per l’acqua

L’acqua è anche un potente simbolo di resilienza di fronte al cambiamento climatico, e la ricerca del CMCC mira a tradurre la scienza in soluzioni concrete per le comunità e gli ecosistemi. Un esempio di successo è il progetto che coinvolge la gestione sostenibile delle risorse idriche nel distretto del fiume Po, in Italia, dove soluzioni basate sulla natura stanno contribuendo a ridurre l’intrusione di salinità e migliorare la qualità dell’acqua. Le politiche di gestione integrata delle risorse idriche sono fondamentali per costruire sistemi agricoli e comunità resilienti.

Adattamento e innovazione tecnologica per un futuro sostenibile

Gli esperti del settore, come Jay Famiglietti dell’Arizona State University, sottolineano che i progressi tecnologici e l’integrazione di modelli computazionali avanzati, sensori remoti, e l’intelligenza artificiale stanno aprendo nuove opportunità per comprendere e gestire il movimento dell’acqua. La digitalizzazione e l’uso di piattaforme come il Web of Things stanno ottimizzando l’irrigazione e migliorando la resilienza delle risorse idriche, riducendo il consumo d’acqua e aumentando i raccolti. Questo approccio integrato e scientifico è essenziale per affrontare le sfide future, garantendo una gestione dell’acqua più equa ed efficiente.

L’acqua è al centro di molte delle sfide globali legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Grazie al lavoro di ricerca e alle soluzioni scientifiche proposte da istituzioni come il CMCC, possiamo affrontare insieme i rischi e creare politiche di governance efficaci per un futuro più resiliente. Come dice Madani, “in un mondo frammentato, l’acqua è la nostra forza unificante”. 

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