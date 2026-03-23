L’Aeronautica Militare celebra l’impresa del generale Umberto Nobile a bordo del dirigibile Norge

A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l’Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione del dirigibile “Norge”. Era il 10 aprile 1926 quando l’aeronave N-1, con a bordo l’ingegnere Umberto Nobile a capo di un equipaggio internazionale tra cui gli esploratori Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth, partì dalla base di Ciampino (Roma) per raggiungere – dopo un viaggio di 13.000 km attraverso l’Europa e il Mar Glaciale Artico – le Isole Svalbard e da lì compiere il primo sorvolo del Polo Nord. Per onorare questa ricorrenza, l’Aeronautica Militare organizza il prossimo 14 aprile, presso l’Auditorium Visconti di Palazzo Aeronautica, il convegno “Il volo del Norge 1926: Nobile al Polo Nord”, evento che mira a delineare il ruolo storico dell’Aeronautica Militare e della Difesa nelle spedizioni polari e nelle attività di ricerca scientifica in area artica e antartica, evidenziandone il contributo tecnologico e istituzionale, alla presenza di personalità del mondo militare, politico e scientifico. I lavori saranno articolati su quattro panel tematici che vedranno il contributo di illustri accademici, giornalisti ed esperti internazionali.

I dettagli sull’evento

L’evento rientra nell’ambito di una due giorni di iniziative a carattere scientifico, culturale e divulgativo realizzate in collaborazione tra l’Aeronautica Militare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e il Gruppo Prada nell’ambito del progetto SEA BEYOND, condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO per promuovere l’educazione all’oceano su scala globale. L’obiettivo comune è quello di valorizzare l’eredità del Generale Nobile e far conoscere la storia e le esplorazioni polari di cui il nostro Paese è stato protagonista in questi cento anni, intrecciando memoria e presente grazie al dialogo tra documentazione storica, testimonianze e narrazioni contemporanee. L’occasione rappresenta, inoltre, un momento significativo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della preservazione degli ecosistemi fragili.

Si parte lunedì 13 aprile con la giornata di studi “Umberto Nobile: memorie di aria e fuoco”, presso la sede centrale Cnr. Sala Convegni, Piazzale A. Moro 7 – Roma, un convegno scientifico organizzato da Cnr in collaborazione con l’Aeronautica Militare nell’ambito del quale sarà presentata la piattaforma documentale digitale integrata dedicata agli archivi di Umberto Nobile (custoditi dall’AM e dal Comune di Lauro). Un progetto di digitalizzazione e ricerca che svela documenti inediti, ricostruendo il legame indissolubile tra scienza, esplorazione e divulgazione.

Sempre il 13 aprile, alle 17:30, sarà invece inaugurata al Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle (Roma), la mostra fotografica “Due sguardi sull’artico a confronto” curata dal fotografo, climate artist e SEA BEYONDer (Goodwill Ambassador del progetto SEA BEYOND) Enzo Barracco, che rimarrà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2026. Il progetto unisce passato e presente in un dialogo tra gli scatti in bianco e nero della spedizione di Nobile, custoditi negli archivi dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, e le fotografie di Barracco, realizzate nel 2025 durante una spedizione in Alaska e Circolo Polare Artico condotta grazie al supporto di SEA BEYOND. Le immagini di Barracco contribuiscono a stimolare una riflessione sulla bellezza e la fragilità degli ecosistemi remoti che documenta e sul potere della fotografia di creare una connessione tra il pubblico e il mondo naturale.

Nel pomeriggio del 14 aprile, alle 17:30, sempre a Palazzo Aeronautica, è in programma l’evento di presentazione del libro fotografico “The Fight of the Forest: Alaska” di Enzo Barracco: una conversazione alla presenza dell’autore, di Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, di Francesca Santoro, Senior Programme Officer della COI dell’UNESCO. Il volume documenta la mutazione dei territori già solcati dal “Norge”, trasformando la memoria dell’impresa di Nobile in un monito attuale sul cambiamento climatico. Per l’occasione, le sale storiche di Palazzo Aeronautica saranno allestite con una selezione di scatti in mostra anche a Vigna di Valle.