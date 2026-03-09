L’ASI approva i Principi di politica dei dati della missione IRIDE

L’Agenzia Spaziale Italiana ha approvato i “Principi di Politica dei Dati della Missione IRIDE”, il documento che definisce le regole di accesso, utilizzo e distribuzione dei dati e dei prodotti della nuova costellazione satellitare nazionale dedicata all’Osservazione della Terra. I principi rappresentano un passaggio strategico per la governance dei dati e dei prodotti generati dal sistema IRIDE. L’obiettivo è garantire supporto prioritario agli utenti istituzionali, come amministrazioni pubbliche e autorità nazionali, e allo stesso tempo favorire lo sviluppo di servizi e applicazioni commerciali basati sui dati satellitari. Il programma nazionale di Osservazione della Terra IRIDE è sviluppato nell’ambito dell’accordo tra Governo, Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia Spaziale Europea, attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il sistema è concepito come un’infrastruttura end-to-end, che integra costellazioni satellitari, infrastrutture di terra e servizi digitali per la distribuzione e l’elaborazione dei dati.

I dati e i prodotti geospaziali della costellazione saranno utilizzati in diversi ambiti strategici, tra cui monitoraggio ambientale, gestione delle emergenze, sicurezza, pianificazione del territorio e supporto alle politiche pubbliche. Allo stesso tempo, la disponibilità di regole chiare per l’accesso ai dati e ai prodotti punta a creare le condizioni per la crescita di un ecosistema di imprese e operatori in grado di sviluppare applicazioni innovative. La definizione di una data policy trasparente rappresenta quindi un elemento chiave per valorizzare il patrimonio informativo generato dalla missione e consolidare il ruolo dell’Italia nella Space Economy e nei programmi europei di osservazione della Terra.