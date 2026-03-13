Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 12 aprile

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 12 aprile, in cui viene evidenziata, per la prima settimana, una doppia influenza sull’Italia, con gli effetti di un’area di alta pressione fino al Nord Italia e di una depressione che influenza le regioni meridionali. Per l’ultima settimana di marzo, previsto il ritorno di un regime più occidentale. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

16 – 22 Marzo 2026

La prima settimana vede la fine della stagione invernale con l’ingresso ufficiale della primavera astronomica prevista in coincidenza dell’equinozio e atteso quest’anno per il giorno 20 del mese. Il modello sub-stagionale evidenzia un’area di alta pressione che interessa gran parte dell’Europa centro-settentrionale fino al Nord Italia; a sud-est del continente invece sembra dominare una depressione che influenza il Mediterraneo centrorientale fino alle nostre regioni meridionali, Sicilia compresa. In questo contesto le precipitazioni, con buona probabilità, saranno al di sopra della media sulle regioni centro-meridionali adriatiche, su quelle ioniche, nonché su Sicilia e Sardegna orientale; valori cumulati invece al di sotto di quelli tipici per gran parte del Settentrione e per i settori tirrenici di Toscana e Lazio, nella media per il resto del Paese. Le temperature mostrano una possibile anomalia positiva sulle aree pianeggianti e pedemontane di Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna; segnale positivo ma più lieve anche per Levante ligure, coste tirreniche, Sardegna meridionale, ovest Sicilia e sulla Puglia salentina; valori generalmente nella media sul resto del Paese.

23 – 29 Marzo 2026

La seconda settimana potrebbe essere caratterizzata dal ritorno a un regime più occidentale con ingresso di masse d’aria più umide e temperate. Conseguentemente il quadro termico mostra un probabile segnale positivo su tutto il Paese, specie per l’area peninsulare, e quindi con temperature generalmente al di sopra della media. Le precipitazioni potrebbero mantenere un trend di valori cumulati più elevati su coste marchigiane, Abruzzo, basso Lazio e soprattutto al Sud e sulle isole maggiori; piogge invece che dovrebbero tornare allineate ai cumulati medi del periodo al Nord e sul resto del Centro.

30 Marzo – 5 Aprile 2026

Nella terza settimana potrebbe affermarsi una circolazione mediamente nordoccidentale più fresca ma anche più asciutta, e che potrebbe far tornare il quadro termico allineato ai valori di temperatura tipici del periodo su gran parte del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna comprese; al Nord invece potrebbe persistere una lieve anomalia positiva della temperatura. Le precipitazioni mostrano ancora un possibile tenue segnale di valori al di sopra della media solo per Sicilia ed estreme aree ioniche; cumulati invece che non dovrebbero discostarsi da quelli tipici del periodo sul resto d’Italia.

6 – 12 Aprile 2026

Nella quarta settimana aumenta ulteriormente l’incertezza anche a causa della distanza temporale con il modello sub-stagionale che mostra solo una possibile prevalenza del regime occidentale. Permane una lieve anomalia positiva delle precipitazioni solo per la Sicilia e le estreme zone ioniche, mentre sembrano confermati dei cumulati nei range tipici per il resto d’Italia. Il quadro termico appare invariato con le temperature che ancora potrebbero risultare lievemente al di sopra della media, eccezion fatta per la Sicilia, dove i valori potrebbero mantenersi più simili a quelli tipici del periodo.