Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 4 aprile

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 4 aprile, in cui viene evidenziato che nelle prime due settimane esaminate prevale un regime anticiclonico sul Paese. Solo nella terza settimana, è previsto un regime ciclonico al Sud e sulla Sardegna, che porterà precipitazioni oltre la media su queste aree. Le temperature sono attese oltre la norma su tutto il Paese. Ecco i dettagli delle previsioni mensili dell’Aeronautica Militare.

9 – 15 Marzo 2026

Nella prima settimana domina sull’Italia una anomalia anticiclonica in special modo al Sud e sulle regioni adriatiche. Ne conseguiranno quantitativi di precipitazione al di sotto della media del periodo al Sud e regioni adriatiche e generalmente in linea sul resto del Paese. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che permarranno al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

16 – 22 Marzo 2026

Permane, anche se leggermente attenuato sull’Italia, il regime anticiclonico della settimana precedente, con i regimi precipitativi che si riporteranno ovunque nella media del periodo, mentre le temperature permarranno al di sopra.

23 – 29 Marzo 2026

Nella terza settimana fa il suo ingresso un regime ciclonico al Sud e sulla Sardegna, mentre permane un regime ancora leggermente anticiclonico sul resto del Paese. Di conseguenza, avremo regimi precipitativi al di sopra della media del periodo al Sud e sulla Sardegna ed in linea sul resto del Paese. Permangono, invece, le temperature ovunque al di sopra della media climatologica.

30 Marzo – 04 Aprile 2026

Nell’ultima settimana pare attenuarsi leggermente il regime ciclonico al Sud, dove comunque avremo ancora regimi precipitativi al di sopra della media del periodo e generalmente in linea altrove. Le temperature, invece, permarranno ovunque al di sopra della media climatologica.