L’Emilia-Romagna sferzata dalla Tempesta Erminio: notte di neve e grandine | FOTO

Notte di maltempo in Emilia-Romagna, con scenari tipicamente invernali lungo la via Emilia. Intorno alle ore 3 del mattino, Bologna è stata imbiancata da grandine e neve tonda, mentre grandinate hanno sferzato il tratto compreso tra Forlì e Faenza. A San Giovanni in Persiceto, dopo una grandinata iniziale, il cielo ha scaricato neve vera e propria per diversi minuti. Con il passare delle ore, il fronte freddo si è spostato verso i rilievi, dove intorno alle 6 la neve ha iniziato a cadere con intensità sull’Appennino ravennate e forlivese. I fiocchi si sono spinti fino a quote collinari insolitamente basse per il periodo, raggiungendo i 450-550 metri di altitudine.

La Tempesta Erminio non molla la presa

Questa ondata di freddo e instabilità è causata dall’intenso vortice di bassa pressione denominato “Tempesta Erminio“, che resterà in azione sul nostro Paese almeno fino a giovedì 2 aprile. Il sistema determinerà venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alla media in molte regioni del Centro/Sud, con nevicate diffuse lungo la dorsale appenninica. La prima parte della settimana di Pasqua sarà dunque caratterizzata da un clima rigido e perturbato su gran parte della penisola.

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