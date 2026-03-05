Lento ripristino dal maxi blackout a Cuba: vaste aree dell’isola ancora senza elettricità

Il Ministero dell’Energia e delle Miniere di Cuba (Minem) ha annunciato oggi la parziale riconnessione del Sistema Elettrico Nazionale (Sen) dopo il guasto verificatosi mercoledì 4 marzo che ha lasciato al buio e senza corrente oltre due terzi del Paese. Vaste aree dell’isola, ammette tuttavia il Minem, restano ancora oggi senza elettricità a oltre 20 ore dal guasto alla centrale termoelettrica Antonio Guiteras, che ha prodotto reazioni a catena su tutta la rete di distribuzione. “Attualmente – si riferisce – la centrale Guiteras sta ancora completando il processo di raffreddamento naturale della caldaia”, mentre nelle prime ore del mattino erano state riallacciate alla rete altre centrali per un totale di 590 megawatt, una sesta parte dei 3000 megawatt che rappresentano il fabbisogno totale del sistema.

La crisi energetica a Cuba si è aggravata nelle ultime settimane a causa della decisione del governo statunitense di Donald Trump di sanzionare qualsiasi Paese che commerci petrolio con Cuba. Ma ancor prima del blocco USA, il sistema elettrico cubano era già in agonia essendo in grado di fornire quotidianamente non più di 1500/1600 megawatt a causa della mancanza di mantenimento delle vetuste centrali termoelettriche di cui dispone il Paese.