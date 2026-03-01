L’estate al Polo Sud: l’Antartide vista dallo Spazio | FOTO

Nel cuore dell’estate australe, la vastità bianca dell’Antartide si rivela in tutta la sua maestosità. Le immagini pubblicate da Roscosmos mostrano la regione più settentrionale del continente, il celebre Penisola Antartica, insieme all’isolotto remoto di Georgia del Sud. Le fotografie sono state scattate dal cosmonauta Sergej Kud’-Sverčkov durante la sua permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, offrendo una prospettiva che solo lo Spazio può regalare. Questa vista dall’alto permette di apprezzare la geometria dei ghiacciai, la distesa dei mari circostanti e l’isolamento di territori spesso inaccessibili ai ricercatori. Un’opportunità preziosa per studiare la dinamica dei ghiacci antartici. Dallo Spazio, l’Antartide estiva appare non solo come un deserto ghiacciato, ma come un laboratorio naturale di straordinaria bellezza e complessità.