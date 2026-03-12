LET EXPO 2026, spazio espositivo dei Vigili del Fuoco su tecnologie e mezzi più innovativi per il soccorso tecnico urgente | VIDEO

Visita oggi a LET EXPO 2026, a Verona, del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. Nell’ambito della fiera è stato allestito uno stand dei Vigili del Fuoco, uno spazio espositivo dedicato alle tecnologie e ai mezzi più innovativi utilizzati nel soccorso tecnico urgente. Tra questi, mezzi speciali, veicoli alimentati con energie alternative, strumenti e attrezzature sostenibili pensati per supportare e rendere più efficiente il lavoro quotidiano dei soccorritori. Particolare interesse hanno suscitato i sistemi radar avanzati per il monitoraggio di ampie superfici, che consentono un controllo continuo e preciso di aree a rischio. Tecnologie fondamentali per la prevenzione e la gestione di scenari complessi, come frane, crolli strutturali e movimenti del terreno.

Durante la visita, il Sottosegretario Prisco ha sottolineato come “l’introduzione di strumenti sempre più all’avanguardia contribuisca a innalzare i livelli di sicurezza per cittadini e imprese, rendendo il nostro Paese più attrattivo per gli investimenti grazie a infrastrutture più sicure”.

Per il capo del Corpo Mannino, “il Corpo nazionale può testimoniare come la sicurezza non sia un elemento esterno al processo produttivo o logistico, ma ne rappresenta una vera infrastruttura. Ogni epoca produce nuovi rischi e nuove tecnologie emergenti, il compito dei Vigili del Fuoco è accompagnare la transizione energetica valutando la sicurezza e i nuovi rischi che ne derivano. Ogni innovazione tecnologica rappresenta una nuova sfida operativa”.