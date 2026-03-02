L’impatto catastrofico e la pioggia di vetro: parte la caccia al cratere perduto

Circa 6,3 milioni di anni fa, verso la fine dell’epoca miocenica, un enorme oggetto extraterrestre squarciò l’atmosfera terrestre schiantandosi con una forza inaudita su quello che oggi è il territorio brasiliano. L’energia sprigionata dall’impatto fu tale da fondere istantaneamente le rocce terrestri, scagliando gocce di vetro fuso ad altissime temperature a centinaia di km di distanza. Oggi, un team internazionale di ricercatori guidato dal geologo Álvaro Penteado Crósta dell’Università di Campinas (UNICAMP) ha annunciato la scoperta di questo immenso strewn field, battezzando questi rari reperti vitrei con il nome di “Geraisiti“. La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Geology, non rappresenta solo il primo ritrovamento di questo tipo in Brasile, ma aggiunge un tassello fondamentale a un puzzle globale estremamente raro: prima d’ora, infatti, erano noti soltanto altri 5 grandi campi di tectiti in tutto il mondo (Australasia, Europa Centrale, Costa d’Avorio, Nord America e Belize).

Cosa sono le Geraisiti? Frammenti di un inferno di fuoco

Le tectiti non sono comuni pietre terrestri, né ossidiana vulcanica. Sono il risultato di un evento traumatico: la trasformazione della crosta terrestre in vetro a causa della pressione e del calore di un asteroide.

Le Geraisiti si presentano come piccoli oggetti scuri, quasi neri e opachi a prima vista. Tuttavia, se osservate controluce, rivelano una sorprendente trasparenza grigio-verde. Le loro forme sono modellate dal volo supersonico attraverso l’atmosfera: gocce, dischi, ellissoidi e “manubri” (dumbbells) che si sono solidificati mentre precipitavano al suolo.

Caratteristiche chimiche e fisiche

I ricercatori hanno analizzato oltre 600 campioni, con pesi che variano da meno di un grammo fino a oltre 85 grammi. Ecco cosa le rende uniche:

Contenuto d’acqua bassissimo: mentre i vetri vulcanici contengono molta acqua, le tectiti sono incredibilmente “secche” (tra 71 e 107 ppm), segno di una fusione estremaM

mentre i vetri vulcanici contengono molta acqua, le tectiti sono incredibilmente “secche” (tra 71 e 107 ppm), segno di una fusione estremaM Lechatelierite: la presenza di questo raro vetro di silice ad alta temperatura conferma l’origine da impatto.

la presenza di questo raro vetro di silice ad alta temperatura conferma l’origine da impatto. Composizione: alti livelli di silice tra il 70,3% e il 73,7%.

Un campo di detriti lungo 900 km

Inizialmente individuate in 3 Comuni del Nord del Minas Gerais (Taiobeiras, Curral de Dentro e São João do Paraíso), le segnalazioni si sono rapidamente estese. Ad oggi, la distribuzione delle Geraisiti copre un’area vastissima che attraversa gli stati di Bahia e Piauí, raggiungendo un’estensione totale di oltre 900 km.

“Questa crescita dell’area di occorrenza è del tutto coerente con quanto osservato in altri campi di tectiti nel mondo. La dimensione del campo dipende direttamente dall’energia dell’impatto“, spiega il professor Crósta.

Caccia al cratere perduto: dove si è schiantato l’asteroide?

Nonostante la scoperta di queste migliaia di frammenti, il cratere d’impatto rimane ancora un mistero. Non è una rarità nel mondo della geologia: solo 3 dei 6 campi di tectiti conosciuti al mondo sono associati a un cratere confermato.

Le analisi isotopiche suggeriscono che la roccia “bersaglio” colpita dall’asteroide fosse una crosta continentale antichissima, risalente a un periodo compreso tra 3,0 e 3,3 miliardi di anni fa (Cratone di São Francisco). Questo dato restringe notevolmente il campo di ricerca per le future missioni geofisiche.

Le prossime sfide

Il team di ricerca sta ora sviluppando modelli matematici per stimare:

L’energia dell’impatto: quanto era grande l’asteroide? La traiettoria: da quale direzione proveniva il “visitatore” spaziale? La posizione del cratere: utilizzando tecniche magnetiche e gravimetriche per scansionare il sottosuolo alla ricerca di strutture circolari sepolte.

Questa scoperta suggerisce che le tectiti potrebbero essere più comuni di quanto pensassimo, spesso scambiate per semplice vetro o ignorate. Il Brasile apre così una nuova finestra sulla storia violenta e affascinante del nostro pianeta.