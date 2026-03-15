L’Iran attacca ancora l’Italia in Kuwait: abbattuto e distrutto un Predator dell’Aeronautica Militare, durissima reazione del governo. Siamo al punto di svolta

Nuovo attacco condotto con droni iraniani poche ore fa contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait: siamo ad un punto di svolta critico per la presenza della Aeronautica Militare italiana nella regione mediorientale. In una domenica che ha visto il teatro operativo surriscaldarsi improvvisamente, un drone nemico è riuscito a colpire uno shelter protetto, distruggendo un velivolo a pilotaggio remoto di fabbricazione statunitense ma in dotazione alle forze italiane. Sebbene il bilancio umano sia fortunatamente nullo grazie alla prontezza dei protocolli di sicurezza che hanno permesso al personale di rifugiarsi tempestivamente nelle aree protette, la perdita materiale e tecnologica inflitta al contingente italiano solleva interrogativi profondi sulla sostenibilità delle operazioni in un contesto di escalation bellica che vede l’Iran come attore principale.

Il mezzo distrutto non era un semplice ricognitore, ma un assetto fondamentale per la raccolta di dati sensibili, inserito in una rete complessa di sorveglianza aerea che garantisce la sicurezza non solo delle truppe a terra, ma anche della popolazione civile in Iraq e nelle aree limitrofe.

L’evento di Ali Al Salem e l’impatto sulla Task Force Air Kuwait

L’incursione aerea che ha colpito la struttura kuwaitiana mette in luce una vulnerabilità strutturale delle basi della coalizione, storicamente considerate sicure ma oggi esposte alla precisione dei sistemi d’attacco asimmetrici. La base di Ali Al Salem funge da hub logistico e operativo vitale per le forze multinazionali, e l’attacco mirato a un hangar della Task Force Air Kuwait dimostra una conoscenza tattica raffinata da parte degli aggressori. Secondo le ricostruzioni fornite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Luciano Portolano, l’impatto ha causato la distruzione totale del velivolo, rendendo inutilizzabile una delle piattaforme più avanzate del Task Group Araba Fenice. Questo evento non è solo un atto di ostilità isolato, ma si inserisce in una strategia di pressione psicologica e materiale volta a destabilizzare la logistica dei paesi occidentali che operano in supporto alla stabilità regionale. La capacità di penetrare le difese aeree di una base così rilevante indica che la minaccia rappresentata dai droni suicidi o dai sistemi di attacco remoto ha raggiunto un livello di sofisticazione tale da richiedere una revisione immediata dei sistemi di difesa aerea a protezione degli assetti pregiati.

Analisi tecnica del drone MQ-9A Predator e del Task Group Araba Fenice

Il velivolo distrutto nell’attacco è un MQ-9A Predator, una piattaforma tecnologica di altissimo profilo che rappresenta l’eccellenza nel campo del Medium Altitude Long Endurance (MALE). Dal punto di vista tecnico-scientifico, il Predator non è semplicemente un aeroplano senza pilota, ma un sistema integrato di sensori elettro-ottici, infrarossi e radar ad apertura sintetica, capaci di monitorare vaste porzioni di territorio per periodi prolungati. La perdita di un simile assetto priva la Aeronautica Militare di un “occhio” strategico in grado di operare in modalità ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) con una precisione millimetrica. Questi droni sono gestiti dal Task Group Araba Fenice e i dati da essi raccolti vengono processati in tempo reale dall’I2MEC, ovvero l’Italian Integrated Multisensor Exploitation Capability. Questo centro di analisi trasforma i segnali grezzi in informazioni tattiche cruciali, permettendo di prevenire minacce terroristiche e di coordinare con estrema efficacia gli altri assetti presenti, come i caccia Eurofighter Typhoon e i velivoli per il rifornimento in volo KC-767A. La distruzione fisica della cellula del drone comporta quindi una temporanea riduzione della capacità di proiezione informativa dell’Italia nel quadrante mediorientale.

Il ruolo strategico dell’Italian National Contingent Command Air

L’attività italiana in Kuwait si inquadra nell’ambito dell’operazione Prima Parthica, un impegno multinazionale nato per contrastare l’insorgenza del terrorismo e garantire la stabilità dell’area irachena. L’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR), attualmente al comando del Colonnello Marco Mangini, coordina una varietà di assetti che rendono l’Italia uno dei pilastri della coalizione. Oltre ai droni Predator, il contingente impiega velivoli da trasporto tattico come il C-130J del Task Group Medal, essenziale per le operazioni di evacuazione medica e trasporto materiali, e l’innovativo EC-27J JEDI, un velivolo specializzato nel contrasto elettronico e nella protezione delle truppe di terra dalle minacce elettromagnetiche. La sinergia tra queste diverse macchine permette una copertura a 360 gradi delle necessità operative, rendendo la base di Ali Al Salem un centro nevralgico per la sicurezza internazionale. L’attacco di oggi mira proprio a scardinare questa efficienza operativa, colpendo il cuore tecnologico di una missione che, sebbene nata con finalità anti-Isis, si trova ora costretta a fare i conti con le dinamiche di un conflitto simmetrico tra stati sovrani.

Geopolitica del conflitto l’Italia tra impegni internazionali e minaccia iraniana

L’attuale scenario internazionale vede l’Italia posizionata in una situazione di estrema delicatezza diplomatica e militare. Come sottolineato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Iran considera il Kuwait un obiettivo prioritario a causa della massiccia presenza di installazioni statunitensi. L’Italia, essendo parte integrante delle operazioni congiunte e condividendo le medesime infrastrutture, finisce inevitabilmente per essere coinvolta in una guerra per procura che sta infiammando il Medio Oriente. La decisione di mantenere la nostra presenza nonostante gli attacchi dimostra la volontà del governo di non cedere ai tentativi di intimidazione, ma al contempo impone una riflessione sulla sicurezza nazionale e sulla protezione dei nostri militari all’estero. La geopolitica della regione è profondamente mutata: non si tratta più solo di operazioni di peacekeeping o di contrasto al terrorismo irregolare, ma di un confronto diretto con potenze regionali dotate di tecnologie belliche avanzate. Questo mutamento di paradigma richiede che la Aeronautica Militare sia supportata non solo da mezzi tecnologici all’avanguardia, ma anche da una cornice politica che sappia navigare tra la fedeltà agli impegni internazionali e la necessità di evitare un coinvolgimento diretto in un conflitto su larga scala con l’Iran.

La protezione del personale e il futuro della presenza italiana in teatro operativo

La priorità assoluta dichiarata dalle autorità italiane rimane la salvaguardia delle vite umane. Il fatto che i circa 400 militari dell’Italian National Contingent Command Air siano rimasti illesi è la prova dell’efficacia degli addestramenti e delle infrastrutture di difesa passiva presenti nella base. Tuttavia, la distruzione del drone Predator evidenzia che le attuali misure di protezione degli hangar potrebbero non essere più sufficienti contro le nuove minacce aeree. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici militari sono ora chiamati a valutare un potenziamento dei sistemi di difesa attiva, come batterie missilistiche a corto raggio o sistemi di disturbo elettronico (jamming) più capillari, per impedire ai droni nemici di avvicinarsi agli shelter. Il futuro della missione italiana in Kuwait dipenderà dalla capacità di bilanciare la riduzione del personale, già avviata per minimizzare i rischi, con la necessità di mantenere operativi quegli assetti tecnologici che garantiscono all’Italia un ruolo di primo piano nella sicurezza globale. Nonostante il duro colpo materiale subito ad Ali Al Salem, il messaggio che giunge da Roma è di fermezza: l’impegno internazionale prosegue, ma con una consapevolezza nuova riguardo alla pericolosità del campo di battaglia tecnologico moderno.