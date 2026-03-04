L’Ue cerca 30 miliardi per l’Ucraina: appello ai partner internazionali

L’Unione europea si prepara a chiedere ai partner internazionali un sostegno finanziario aggiuntivo per l’Ucraina per coprire un fabbisogno di circa 30 miliardi di euro. Lo scrive Bloomberg citando una bozza delle conclusioni del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles più avanti nel mese. Nel testo, i leader dell’Ue invitano a “intensificare i contatti con i Paesi terzi per contribuire a colmare il gap rimanente di 30 miliardi di euro”. A dicembre l’Unione europea ha concordato un pacchetto di prestiti da 90 miliardi di euro a favore di Kiev per il 2026 e il 2027, finanziato tramite emissione di debito comune. Tuttavia l’erogazione resta bloccata dopo che l’Ungheria ha posto il veto al piano nell’ambito di una disputa con l’Ucraina sulle forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Secondo Bloomberg, Kiev rischia di restare senza finanziamenti se la prima tranche dell’assistenza europea non verrà sbloccata entro l’inizio di aprile.