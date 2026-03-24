Luna, la NASA sospende il progetto per la stazione orbitante Gateway: il focus si sposta sulla costruzione di una base lunare

La NASA intende sospendere il progetto per la realizzazione della stazione spaziale Gateway nell’orbita lunare per concentrarsi sulla costruzione di una base lunare e raggiungere l’obiettivo di “una presenza umana duratura sulla Luna“. È quanto emerge dall’evento ‘Ignition’ organizzato dall’agenzia spaziale statunitense per annunciare una serie di iniziative volte a “realizzare la Politica Spaziale Nazionale del Presidente Donald J. Trump e promuovere la leadership americana nello spazio”. “Nell’ambito di questa strategia – dice la NASA in una nota – l’agenzia intende sospendere il Gateway nella sua forma attuale e concentrarsi sulle infrastrutture che consentano operazioni di superficie sostenute. Nonostante le difficoltà riscontrate con alcune apparecchiature esistenti, l’agenzia riutilizzerà le attrezzature idonee e sfrutterà gli impegni dei partner internazionali per supportare questi obiettivi“.

La costruzione di una base lunare

La NASA ha anche annunciato un approccio graduale alla costruzione di una base lunare. Nella prima fase, volta a “costruire, testare, imparare“, aumenterà il ritmo delle attività lunari, inviando rover, strumenti e dimostratori tecnologici: sono previsti fino a 30 atterraggi robotici a partire dal 2027 per velocizzare la consegna di scienza e tecnologia sulla superficie lunare. Nella seconda fase punterà sulla creazione delle prime infrastrutture semi-abitabili e su una logistica regolare.

Nella terza fase, la NASA fornirà le infrastrutture più pesanti necessarie per una presenza umana continua sulla Luna: “ciò includerà gli Habitat Multiuso dell’Agenzia Spaziale Italiana”.

Dal 2027 almeno un allunaggio all’anno

La NASA prevede di investire 20 miliardi di dollari nei prossimi sette anni per sviluppare una base sulla superficie lunare, nell’ambito del suo obiettivo non solo di riportare gli esseri umani sulla Luna, ma anche di permettere loro di viverci. L’agenzia spaziale statunitense ha intenzione di effettuare almeno un allunaggio all’anno a partire dal 2027. La decisione è stata adottata in seguito ai “recenti aggiornamenti del programma Artemis, tra cui la standardizzazione della configurazione del razzo SLS (Space Launch System), l’aggiunta di una missione supplementare nel 2027 e l’esecuzione di almeno un allunaggio sulla superficie lunare ogni anno a partire da tale data”, si legge nel comunicato della NASA.

Entro il 2028 il primo veicolo a propulsione nucleare verso Marte

La NASA intende lanciare entro il 2028, verso Marte, il primo veicolo spaziale interplanetario a propulsione nucleare: si chiamerà Space Reactor-1 Freedom e porterà sul pianeta dei droni elicottero simili a Ingenuity che continueranno a esplorarlo. Lo Space Reactor-1 Freedom dimostrerà “la propulsione elettrica nucleare avanzata nello spazio profondo“, dice la NASA nella nota. “La propulsione elettrica nucleare offre una straordinaria capacità di trasporto di massa efficiente nello spazio profondo e consente missioni ad alta potenza oltre Giove, dove i pannelli solari non sono efficaci. Quando SR-1 Freedom raggiungerà Marte, rilascerà il carico utile Skyfall, composto da elicotteri simili a Ingenuity, per continuare l’esplorazione del Pianeta Rosso”.

“La SR-1 Freedom creerà un patrimonio di hardware nucleare per il volo, stabilirà precedenti normativi e di lancio e attiverà la base industriale per i futuri sistemi di energia a fissione per la propulsione, le missioni di superficie e le missioni di lunga durata. La NASA e il suo partner, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, sbloccheranno le capacità necessarie per l’esplorazione prolungata oltre la Luna e per i futuri viaggi su Marte e nel Sistema Solare esterno“.