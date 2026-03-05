Macron chiama Meloni e Mitsotakis: “concordato l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale”

In uno spirito di solidarietà europea, il presidente Emmanuel Macron, ha preso l’iniziativa questa mattina. Secondo quanto riferito è andata in scena una telefonata con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. È quanto riferiscono fonti dell’Eliseo, spiegando che durante il colloquio i tre leader hanno concordato di coordinare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale. Secondo le stesse fonti, Francia, Italia e Grecia lavoreranno inoltre in collaborazione per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza delle rotte marittime e alla stabilità della regione.