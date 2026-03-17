Malore improvviso, bimbo di tre anni muore durante il trasporto in ospedale

Un bambino di tre anni si è sentito male ed è morto stasera durante il trasporto in ospedale. La famiglia aveva avvertito la Croce Verde di Cavallino Treporti (Venezia) con una telefonata d’urgenza, perché accusava malessere e andava peggiorando al passare delle ore. I medici sono intervenuti nella casa a Treporti e lo hanno trasferito verso l’ospedale di Jesolo. Era stato allertato anche l’elicottero del Suem. Ancor prima di consegnare il bimbo ai medici per una valutazione delle condizioni e tentare un intervento al Pronto soccorso, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato che non ce l’aveva fatta. Si indaga sulle cause.