Malpensa, allarme rientrato: atterraggio d’emergenza per un volo da Catania

Momenti di tensione nella serata di ieri presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Il volo Ryanair FR1071, decollato da Catania, ha fatto scattare le procedure di massima allerta durante la fase di avvicinamento allo scalo lombardo. Il comandante, rilevando un possibile malfunzionamento del carrello, ha prontamente avvisato la torre di controllo, attivando il protocollo di emergenza previsto in questi casi. La macchina dei soccorsi si è messa in moto istantaneamente: numerose squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze si sono posizionate lungo la pista e nell’area del Terminal 2, pronte a intervenire in caso di impatto critico. Fortunatamente, il timore si è trasformato in sollievo al momento del contatto con il suolo: il carrello ha risposto regolarmente e l’atterraggio è avvenuto senza alcun incidente.

L’aereo è stato successivamente scortato dai mezzi di emergenza fino alla piazzola di sosta. Per i passeggeri a bordo, solo un grande spavento per una serata che si è conclusa, fortunatamente, nel migliore dei modi.