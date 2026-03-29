Maltempo a Miami: interrotta la finale del doppio femminile di tennis, ansia per Sinner

La finale del doppio femminile al torneo di Miami è stata sospesa a causa della pioggia, interrompendo un match che stava entrando nella sua fase più intensa. In campo le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini, opposte alla coppia composta dalla statunitense Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova. Il primo set era arrivato sul 6-5 in favore della coppia Townsend/Siniakova, ma proprio nel dodicesimo gioco le azzurre stavano reagendo con grande determinazione. Errani e Paolini si trovavano infatti avanti 40-0, a un passo dal riportare il set in parità e trascinarlo al tie-break. Un momento cruciale che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita.

Una sfida combattuta e ancora tutta da decidere

Fino allo stop, la finale aveva mostrato grande equilibrio e un livello tecnico molto alto. Le italiane erano riuscite a tenere testa a una coppia esperta e ben affiatata come quella formata da Townsend e Siniakova, dimostrando solidità nei turni di servizio e ottima intesa nei momenti chiave. Il punteggio racconta di un set tiratissimo, in cui nessuna delle due coppie è riuscita a prendere il largo. Proprio per questo, l’interruzione lascia tutto in sospeso: la partita resta completamente aperta e, alla ripresa, ogni dettaglio potrà risultare decisivo. Le azzurre avranno il compito di ripartire con la stessa aggressività mostrata nel dodicesimo gioco.

Possibili ripercussioni anche sul singolare maschile

Le condizioni meteo avverse non stanno influenzando solo la finale del doppio femminile. Il programma del torneo rischia infatti di subire ulteriori modifiche, con possibile slittameno anche per l’ultimo atto maschile tra Jiri Lehecka e Jannik Sinner, atteso con grande interesse. Se la pioggia dovesse persistere, anche questa sfida potrebbe essere posticipata di qualche ora. L’evoluzione del meteo sarà quindi determinante nelle prossime ore, non solo per assegnare il titolo nel doppio femminile, ma anche per capire quando si potrà assistere al match di Sinner.