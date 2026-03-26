Maltempo, abbondante nevicata su tutta la montagna veneta: temperature in picchiata | FOTO

Un’abbondante nevicata fuori stagione ha interessato nelle ultime ore tutta la montagna veneta. Le precipitazioni, iniziate nella serata di ieri e proseguite sino alla mattinata di oggi, hanno riguardato soprattutto le Dolomiti, dove la Dama Bianca è scesa fino a 700-800 metri di quota. Oggi al risveglio Cortina d’Ampezzo (Belluno) regalava una cartolina tipicamente invernale, mentre in quota, sopra 1700-1800 metri sono caduti sino a 30cm. Nevicata primaverile anche sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza): imbiancate le località attorno 1000 metri come Asiago, Gallio e Roana, mentre nei comprensori sciistici si registrano tra i 15 e i 30cm di coltre bianca. Una decina di centimetri, sul Monte Grappa, sono caduti tra le province di Vicenza e Treviso e sul Monte Baldo, nel Veronese.

Altro aspetto rilevante della perturbazione è il forte abbassamento delle temperature: all’alba di oggi la temperatura a Cortina d’Ampezzo era di alcuni gradi sotto zero.

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