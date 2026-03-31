Maltempo Abruzzo, allerta per il fiume Feltrino a San Vito Chietino: attivate le misure di sicurezza

Allarme per criticità idraulica sul fiume Feltrino, nel territorio di San Vito Chietino. L’allerta del Comune arriva a seguito dell’innalzamento dei livelli del corso d’acqua e ha comportato l’immediata attivazione delle misure di sicurezza previste dal piano comunale di emergenza. Disposta la chiusura dei ponti pedonali e carrabili sul Feltrino, oltre al divieto di accesso al lungomare di Gualdo dal lato fiume e alle aree di sosta Feltrino Sud e Nord, inclusa la discesa della bretella. Gli amministratori invitano i cittadini a spostare con urgenza i veicoli parcheggiati nelle zone interessate e raccomandano di evitare il transito nell’area del fiume e del lungomare, così come di non avvicinarsi agli argini e alle zone più basse, maggiormente esposte al rischio.

La situazione è costantemente monitorata. Il Comune raccomanda di seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali. In caso di emergenza ci sono i numeri 112 per i Carabinieri e 115 per i Vigili del Fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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