Maltempo Abruzzo, allerta sul fiume Feltrino a rischio esondazione: chiusi ponti pedonali e il lungomare a San Vito Chietino

Il maltempo continua a picchiare duro sull’Abruzzo, in particolar modo lungo il versante adriatico dove piove quasi ininterrottamente da oltre 24 ore. A tale proposito è stato dichiarato il livello di allarme per criticità idraulica per il fiume Feltrino, nel territorio di San Vito Chietino (CH). A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua e del rischio di esondazione, il Comune ha disposto la chiusura dei ponti pedonali e carrabili che attraversano il corso d’acqua. Tra le misure adottate, è stato inoltre imposto il divieto di accesso al lungomare di Gualdo, mentre si invitano i cittadini a spostare immediatamente i veicoli parcheggiati nelle aree Feltrino Sud e Feltrino Nord, considerate a rischio.

La Protezione Civile raccomanda di evitare qualsiasi spostamento o transito nelle zone prossime al fiume e lungo il litorale, e di non avvicinarsi agli argini o alle aree più basse del territorio. La situazione è costantemente monitorata dai tecnici e dalle Forze dell’Ordine. Il Comune invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite per garantire la sicurezza di tutti.

Il fiume Feltrino, nonostante la sua portata molto scarsa, in caso di forti piogge può dare luogo ad onde di piena da non sottovalutare, così come accaduto nel marzo del 2015.

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