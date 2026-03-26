Maltempo Abruzzo, aria gelida in quota scatena violentissimi temporali: fulmini e intense grandinate tra Pescara, Chieti e Lanciano | VIDEO

L’irruzione di aria molto fredda in quota sta esasperando l’instabilità sul medio Adriatico e favorisce violenti temporali con grandine anche di forte intensità sulle zone costiere e collinari abruzzesi, oltre ad un marcato crollo termico. La profonda saccatura polare in discesa dal Nord Europa ha raggiunto il Centro Italia, con aria fredda che in quota si spinge su valori dell’ordine di -30/-32°C sul versante adriatico, compreso l’Abruzzo. Questa irruzione è associata a un minimo depressionario in scorrimento lungo il mar Adriatico che convoglia correnti settentrionali/nord-orientali molto instabili verso le coste esposte.

Il forte raffreddamento in quota, a fronte di aria ancora relativamente mite e umida nei bassi strati marini, incrementa lo shear e l’indice di instabilità, predisponendo la costa abruzzese a rovesci e temporali intensi. Attualmente si segnalano criticità per violenti temporali con grandinate, raffiche di vento e crollo termico tra costa e colline, in particolare tra Pescara, Chieti e il Frentano.

Le grandinate occorse tra Chieti e Lanciano si inseriscono in questo contesto: celle convettive sviluppate su mare più tiepido e poi traslate verso la fascia collinare, con forte contrasto termico verticale (-32°C a 500 hPa) che favorisce updraft vigorosi e chicchi di ghiaccio di dimensioni medio-grandi.

Maltempo Abruzzo, furiosa grandinata a Guastameroli (CH)

Maltempo Abruzzo, grandine ad Atessa

Rischi e prossime ore

In presenza di nuclei temporaleschi intensi, i rischi principali riguardano allagamenti localizzati, accumuli di grandine al suolo, danni a colture e coperture, nonché brusche variazioni di temperatura e visibilità lungo la viabilità principale. Il Centro Funzionale d’Abruzzo evidenzia inoltre la possibilità di neve a quote collinari nell’entroterra, a conferma del carattere marcatamente invernale di questa irruzione di aria fredda.

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