Maltempo Abruzzo, blizzard sul Gran Sasso: Campo Imperatore sepolta da 90 cm di neve e venti impetuosi | VIDEO

Le correnti fredde provenienti dai Balcani continuano a interessare le regioni del Sud e parte del Centro Italia, portando condizioni meteorologiche pienamente invernali in quota. Sull’altopiano di Campo Imperatore, nel cuore del Gran Sasso d’Italia, si stanno registrando nevicate intense e venti di burrasca che hanno trasformato il paesaggio in una distesa bianca battuta dal gelo.

Secondo i dati della rete Meteomont, nelle ultime ore sono caduti quasi 90 centimetri di neve fresca, un accumulo eccezionale per la seconda metà di marzo. Le immagini provenienti dalla zona, condivise da Gianluca Di Bartolomeo, mostrano vere e proprie bufere di neve con visibilità ridotta e raffiche di vento superiori ai 100 km/h.

A causa del maltempo, gli operatori del Centro Turistico del Gran Sasso sono stati costretti a sospendere le attività. Campo Imperatore, situata a oltre 2.200 metri di quota, è una delle località più nevose dell’Appennino: le temperature restano spesso sotto lo zero e l’esposizione aperta dell’altopiano favorisce la formazione di blizzard quando soffiano venti forti.

I rilievi circostanti, inoltre, creano le condizioni ideali per il fenomeno dello “Stau”, che intensifica le precipitazioni nevose sul versante esposto ai venti da nordest. Un mix perfetto per garantire un finale d’inverno spettacolare ma impegnativo per chi vive e lavora in montagna.

Maltempo in Abruzzo, blizzard sul Gran Sasso

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