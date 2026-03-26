Maltempo Abruzzo, bufere in corso sulla Majella: atteso oltre 1 metro di neve, domani fiocchi fino a 400 metri e venti di burrasca | FOTO

Il ciclone Deborah si approssima sempre più sull’Abruzzo dove, già nel pomeriggio, si sono ripetuti violenti temporali tra Pescara, Chieti e Lanciano. Attualmente l’ingresso del nocciolo gelido favorisce letteralmente un crollo termico con neve a quote relativamente basse. Si segnalano diverse bufere di neve in particolar modo sulla Majella, certamente favorita con questo genere di disposizione barica rispetto al Gran Sasso, soprattutto sulla Majelletta oltre i 1600 metri di quota. Domani si prevedono precipitazioni diffuse ed abbondanti per tutto l’arco della giornata, in particolare lungo i versanti orientali.
Nevicate attese intorno ai 400/500 metri ma, occasionalmente, non mancheranno sconfinamenti fino a quote più basse in occasione di fenomeni particolarmente intensi. Altrove pioggia mista a neve o neve tonda fin sulle aree di pianura e costiere. Accumuli notevoli sui versanti appenninici esposti ad est. Venti di burrasca quadranti settentrionali.
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