Maltempo Abruzzo, Campo Imperatore sotto metri di neve: dal sole del mattino alla bufera del pomeriggio

Il sole che questa mattina splendeva a Campo Imperatore mostrava il vasto altopiano situato tra i 1600 e i 2100 metri di quota sul Gran Sasso imbiancato da metri di neve. La situazione è drasticamente cambiata nel pomeriggio. Così come avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha iniziato a nevicare quando sulla regione si è accesa l’instabilità, che ha causato temporali intensi. In questo momento, le webcam indicano che a Campo Imperatore ci sono condizioni di bufera. In questa fase di delicata transizione tra la stagione invernale e quella primaverile, l’Italia si trova nel pieno di un braccio di ferro atmosferico dove schiarite illusorie lasciano rapidamente il posto ad annuvolamenti minacciosi. L’elemento caratterizzante di queste giornate è rappresentato dai forti temporali pomeridiani, figli dei primi contrasti termici stagionali, che colpiscono con particolare foga le zone interne della penisola senza però risparmiare i settori costieri.

Anche domani le aree interne dell’Abruzzo saranno colpite da forti temporali a causa dell’arrivo di una goccia fredda proveniente dall’Europa centrale, che scatenerà un forte peggioramento già dalle prime ore del mattino.

