Maltempo Abruzzo, chiuso per neve un tratto della statale 487 a Sant’Eufemia a Maiella

Un tratto della strada statale 487 ”di Caramanico Terme” è temporaneamente chiuso al traffico a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando la zona all’altezza del comune di Sant’Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.