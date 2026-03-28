Maltempo Abruzzo: frane e allagamenti a Fossacesia, chiuso il lungomare | FOTO

Criticità a causa del maltempo si registrano a Fossacesia (Chieti), dove la frana di un costone ha portato ieri sera alla chiusura della strada provinciale 90, in direzione di Villa Scorciosa, un problema già verificatosi nel corso del 2025, per il quale il sindaco Enrico Di Giuseppantonio aveva già inviato una segnalazione alla Provincia, chiedendo una soluzione definitiva. La strada è stata poi riaperta nel primo pomeriggio di oggi. Disagi si sono registrati anche sul lungomare, che è una strada provinciale, temporaneamente chiuso per allagamenti, in particolare nel tratto sud, e successivamente riaperto nella mattinata di oggi. Si tratta di una problematica che si trascina da tempo e che mette in difficoltà anche le attività economiche presenti lungo quel tratto di lungomare.

Le richieste

Il sindaco Di Giuseppantonio, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Danilo Petragnani e al comandante della Polizia Locale, Alfredo Ciccocioppo, ha effettuato diversi sopralluoghi sul territorio comunale per monitorare la situazione. Per quanto riguarda il lungomare, è già programmato dopo le festività pasquali un incontro con il settore Viabilità della Provincia, la Sasi e l’Ufficio tecnico comunale, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali idonee a prevenire i ricorrenti fenomeni di allagamento. Alla luce del ripetersi di tali eventi, Di Giuseppantonio ha inviato una comunicazione al Presidente della Provincia, richiedendo un intervento urgente e la convocazione di un incontro finalizzato alla definizione di tempi e risorse per affrontare le criticità segnalate. Ed ha trasmesso una nota al Presidente della Regione Abruzzo per acquisire aggiornamenti in merito alle richieste di indennizzo presentate a seguito del nubifragio del 3 agosto 2025.

“La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati – ha dichiarato Di Giuseppantonio -. Il Comune sta intervenendo sulle infrastrutture di propria competenza, ma è necessario che anche gli enti sovracomunali attivino le azioni di loro pertinenza, per garantire soluzioni strutturali e durature. La situazione è costantemente monitorata dall’Amministrazione comunale“.

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