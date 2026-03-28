Maltempo Abruzzo: grandine e neve mettono in ginocchio campagne e apicoltura

Un brusco abbassamento delle temperature ha colpito negli ultimi l’Abruzzo, provocando fenomeni improvvisi di grandine e neve anche a bassa quota, con pesanti ripercussioni sulle coltivazioni e sull’equilibrio degli ecosistemi agricoli. E’ quanto denuncia Coldiretti regionale. Le situazioni più critiche si registrano in diverse aree delle province di Chieti e Pescara, in particolare nei comuni di Tornareccio, Casoli, Sant’Eufemia a Maiella e Caramanico Terme ma anche nel teramano a prati di Tivo e in alcuni areali dell’aquilano, dove le precipitazioni nevose fuori stagione hanno imbiancato campagne già in piena fase primaverile. “A destare maggiore preoccupazione – evidenzia l’associazione – sono i danni ad alcune fioriture, ormai in stadio avanzato, compromesse dalle basse temperature e dagli eventi atmosferici estremi. Una situazione che rischia di azzerare la produzione e, al tempo stesso, di eliminare un’importante fonte di nutrimento per le api, con conseguenze dirette anche sull’attività di impollinazione. C’è inoltre preoccupazione per possibili danni sulle varietà precoci di uva come Chardonnay, Pinot Grigio e pecorino e per eventuali gelate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore. Gravi criticità si registrano anche per alcune produzioni frutticole, come le albicocche e le pesche, che in diversi casi risultano totalmente compromesse subito dopo la fase di allegagione. Non sono mancati interventi di emergenza nelle aree interne: a Caramanico Terme, ad esempio, diversi giovani agricoltori sono intervenuti con i trattori per liberare strade e terreni dalla neve, a testimonianza delle difficoltà vissute dal comparto“. ”Ci troviamo di fronte all’ennesimo evento climatico estremo che mette a rischio il lavoro degli agricoltori e la tenuta economica di interi territori – sottolinea Coldiretti Abruzzo – Alla luce della situazione, abbiamo chiesto alla Regione la verifica delle condizioni per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, al fine di attivare misure di sostegno per le aziende agricole colpite“.

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