Maltempo Abruzzo, incredibile tormenta di neve ad Avezzano: cittadini in visibilio | VIDEO

Il profondo ciclone artico posizionato sull’alto Adriatico sta riportando l’Italia in inverno, scatenando clamorose nevicate fino in pianura in Emilia Romagna e neve fino in collina sulle regioni del Centro. Dopo le nevicate della mattina, con la Dama Bianca arrivata anche alla periferia dell’Aquila, la quota neve è in calo in Abruzzo. Ad Avezzano, città di oltre 40mila abitanti a circa 700 metri s.l.m. in provincia dell’Aquila, è iniziata una forte tormenta di neve, mentre la temperatura è di +4°C. I cittadini sono in visibilio davanti all’intensità del fenomeno: se dovesse continuare così, la località rischia di ritrovarsi paralizzata dalla neve.

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, oggi sull’Appennino abruzzese sono attesi fenomeni per lo più nevosi oltre i 500-600 metri, con instabilità diffusa su tutta la regione e massime in sensibile diminuzione. Uno scenario che coinvolge da vicino l’intero comprensorio aquilano, dalle aree montane fino alla conca. Le previsioni per L’Aquila indicano infatti pioggia mista a neve durante la giornata e rovesci nevosi in serata, con temperature comprese tra 0 e +7°C e quota neve in ulteriore abbassamento fino a livelli molto bassi. È in questo quadro che i primi fiocchi hanno cominciato a interessare anche la città, mentre nelle località più alte dell’Aquilano la neve si è presentato in modo più diffuso. Al momento non sono segnalati disagi alla circolazione stradale e autostradale.

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Maltempo Abruzzo, clamorosa tormenta di neve ad Avezzano

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