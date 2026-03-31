Maltempo Abruzzo, intensa nevicata sulla A24: disagi per la circolazione

Un’intensa nevicata è in corso sull’autostrada A24, nel versante teramano. Le precipitazioni stanno interessando in particolare il tratto compreso tra Teramo e il traforo del Gran Sasso. Si circola a velocità ridotta, mentre sono in azione i mezzi spazzaneve. È stata disposta la regolazione del traffico dei mezzi pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate, tra Valle del Salto e San Gabriele-Colledara e tra Teramo e Tornimparte. Sul posto stanno operando il personale di Strada dei Parchi e la Polizia autostradale.

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