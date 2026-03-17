Maltempo Abruzzo, irrompe aria fredda dai Balcani: temporali, grandine e neve in calo sotto i 1000 metri tra costa e zone interne | FOTO e VIDEO

Maltempo Abruzzo: irrompe aria fredda dai Balcani in particolar modo lungo la fascia costiera, dove già dal mattino si sono verificati i primi rovesci sparsi, soprattutto sui settori orientali della regione. Rovesci a carattere temporalesco che attualmente interessano anche le aree più interne della regione, soprattutto quelle del sub-appennino e quelle poste sulla fascia collinare con piogge a tratti intense e grandinate sparse, come accaduto poco fa in Val di Sangro nel territorio di Atessa, nel chietino.

Inoltre si segnala anche un deciso rinforzo dei venti di Tramontana, previsti ulteriore, generale rinforzo dalla tarda serata, oltre all’acuirsi dell’instabilità atmosferica. La giornata di domani, mercoledì 18, vedrà infatti tempo marcatamente instabile con precipitazioni più probabili sui settori orientali ma non da escludere anche sul resto della regione. Quota neve in deciso calo per via di correnti via via più fredde dai quadranti orientali, con fenomeni nevosi che potrebbero scendere anche al sotto dei 1000 metri.

Maltempo Abruzzo, forte pioggia in Val di Sangro

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