Maltempo Abruzzo, nevicate abbondanti nella notte: lo spettacolo delle località imbiancate | FOTO

Da ieri, l’inverno è tornato a fare la voce grossa al Centro-Sud grazie ad un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani, che ha riportato la neve fino in collina e un deciso calo delle temperature. In Abruzzo, le nevicate sono state abbondanti sopra i 1400 metri. Tra il pomeriggio di ieri e la notte, la neve è scesa un po’ in tutta la dorsale, causando degli accumuli variabili a seconda delle aree. Le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni nevose sono state quelle orientali di Gran Sasso e Maiella, dove sta continuando a nevicare. A Prati di Tivo (TE), località a 1450 metri alle falde nordorientali del massiccio del Gran Sasso, l’accumulo al suolo è superiore ai 40-50cm. Le immagini delle webcam della rete Meteo AQ Caput Frigoris mostrano lo splendore delle località imbiancate.

Ora la perturbazione si sposta lentamente al Sud e di conseguenza si assisterà ad un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centrali. Ancora residua instabilità, dunque, in Abruzzo, con tendenza ad un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, però, bisognerà prestare molta attenzione al rischio valanghe.

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