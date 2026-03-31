Maltempo Abruzzo: Osento e Sinello oltre la soglia di allarme, Sangro in pre-allerta. Esondazioni a Cupello

La situazione idrogeologica in Abruzzo continua a destare forte preoccupazione a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore. Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale d’Abruzzo, i fiumi Osento e Sinello hanno superato la soglia di allarme, indicando condizioni di criticità elevata e potenziali rischi per il territorio circostante. Parallelamente, il fiume Sangro ha oltrepassato la soglia di pre-allarme, segnalando un ulteriore peggioramento del quadro generale. L’incremento dei livelli idrometrici riguarda diversi corsi d’acqua tra Abruzzo e Molise, evidenziando una situazione diffusa e non localizzata. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione dei livelli, mentre cresce la preoccupazione per possibili esondazioni nelle aree più vulnerabili.

Esondazioni e criticità sul territorio

Le conseguenze dell’ondata di maltempo sono già visibili sul territorio. In località Cupello, in provincia di Chieti, si è registrata un’esondazione nei campi del fiume Treste, con l’acqua che ha invaso aree agricole causando disagi e danni alle coltivazioni. L’aumento della portata dei fiumi, unito alla saturazione dei terreni, rende sempre più difficile il deflusso delle acque, favorendo fenomeni di tracimazione. Le condizioni restano instabili e in continua evoluzione, con il rischio che nuove criticità possano emergere nelle prossime ore, soprattutto nelle zone pianeggianti e nelle aree già interessate da allagamenti.

Misure di sicurezza e attivazione dei centri operativi

Di fronte all’aggravarsi della situazione, diversi comuni hanno attivato misure straordinarie di sicurezza. Il sindaco di Vasto ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), struttura fondamentale per il coordinamento delle emergenze e la gestione degli interventi sul territorio. Analoga decisione è stata presa anche nel comune di Torino di Sangro, a conferma della gravità del momento. Nel frattempo, è stata chiusa in via precauzionale la passerella di attraversamento tra San Buono e Fresagrandinaria, per evitare rischi alla popolazione. Le amministrazioni locali invitano i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali. Il monitoraggio resta costante, mentre la protezione civile è pronta a intervenire in caso di ulteriori peggioramenti.

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