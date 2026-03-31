Maltempo Abruzzo, Passolanciano isolata dalla neve: oltre un metro in poche ore, mezzi al lavoro senza sosta

Il maltempo non concede tregua in Abruzzo. Passolanciano, nel cuore della Majella, è letteralmente sommersa dalla neve: in poche ore gli accumuli hanno superato il metro, costringendo i Comuni interessati a chiudere gli accessi da entrambi i versanti e a bloccare completamente la viabilità per motivi di sicurezza. Le ordinanze “lampo” invitano a non mettersi in viaggio per lasciare spazio ai mezzi di Anas e Provincia, impegnati senza sosta a liberare le strade e ripristinare i collegamenti con le località sciistiche. La Protezione Civile parla di nevicate abbondanti oltre i 700-800 metri in Abruzzo, con ulteriori apporti attesi nelle prossime 24–36 ore che rischiano di aggravare una situazione già critica in quota. Mentre gli operatori turistici guardano alla neve come a una risorsa preziosa per la stagione invernale, le prossime due giornate di maltempo intenso saranno decisive per riportare alla normalità case, strade e impianti nell’area di Passolanciano.

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