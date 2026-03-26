Maltempo Abruzzo: peggioramento in atto con neve abbondante e temporali, fiocchi fino a bassa quota | VIDEO

Si entra nel vivo del peggioramento in Abruzzo, con le prime intense nevicate che stanno già interessando l’aquilano a partire dai 900 metri circa, come è possibile osservare dallo spettacolare video di Meteo Abruzzo che racconta un’intensa nevicata a Cappadocia a circa 1100 metri di quota. Tra la serata odierna e la giornata di domani, l’instabilità tenderà a concentrarsi in modo più marcato su gran parte della regione, dove sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, accompagnate da venti intensi dai quadranti settentrionali e nord-orientali, in particolare lungo il litorale adriatico.

Il quadro sarà completato da un deciso calo termico e da nevicate diffuse lungo l’Appennino centro-orientale, con quota neve in progressivo abbassamento fino a valori relativamente bassi per il periodo, attorno ai 400-600 metri.

Nel corso della serata, il fronte perturbato raggiungerà la regione interessando soprattutto i settori centro-orientali e l’area adriatica, dove si prevedono piogge intense, rovesci e temporali localmente forti, associati a raffiche di vento sostenute. Non si escludono episodi di graupel (neve tonda), indicativi di forte instabilità convettiva.

La quota neve è attesa in rapido calo fino a 400-600 metri, con possibilità di pioggia mista a neve localmente fino alle aree pianeggianti durante i rovesci più intensi. Sull’entroterra e lungo la dorsale appenninica sono previste nevicate abbondanti, con accumuli significativi già a partire dai 500-600 metri.

I fenomeni risulteranno più persistenti e organizzati sul versante orientale, dove potranno insistere per gran parte della notte, mentre sul resto della regione si presenteranno più irregolari, generalmente di debole o moderata intensità.

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