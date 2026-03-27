Maltempo Abruzzo, Prati di Tivo è sommersa: oltre un netro di neve, la fresatura di Ponzio Podeschi in un VIDEO spettacolare!

Oggi, la celebre località sciistica di Prati di Tivo, incastonata sul versante teramano del Gran Sasso, si è svegliata sotto una coltre bianca di proporzioni eccezionali. Le misurazioni ufficiali confermano quanto era atteso: c’è oltre un metro di neve fresca che ha sommerso ogni cosa. Questa imponente precipitazione, frutto dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’Appennino centrale, ha trasformato il paesaggio in un suggestivo scenario polare, ma ha anche posto sfide significative per la viabilità e la gestione quotidiana. L’accumulo impressionante è visibile ovunque, dai tetti degli edifici alle cime degli alberi carichi, creando un’atmosfera ovattata e silenziosa, interrotta solo dal rumore dei mezzi di sgombero.

Il video di Ponzio Podeschi al lavoro con la fresa

A testimonianza della straordinaria situazione meteo, l’articolo è corredato da un video registrato oggi sul posto da Ponzio Podeschi. Le immagini mostrano l’uomo impegnato nella faticosa ma necessaria operazione di pulizia. Podeschi, indossando una giacca blu ceruleo, manovra con precisione una potente fresa da neve (o turbina da neve) su un vialetto completamente sepolto. È evidente la profondità della neve, che quasi copre la macchina stessa. Dalla fresa si leva un potente e continuo getto di neve sparato di lato, un pennacchio bianco che si dissolve nell’aria gelida e fittamente nevicante. L’intensità della nevicata in corso è palpabile dalle immagini, così come la tenacia necessaria per affrontare un’operazione del genere.

Gestione dell’emergenza e scenari locali

Osservando attentamente il filmato, si notano dettagli emblematici della situazione a Prati di Tivo. I bidoni per la raccolta differenziata, tra cui quello contrassegnato per il vetro con le strisce bianche e rosse, sono quasi completamente sepolti, a testimonianza dell’eccezionale spessore del manto nevoso accumulatosi nelle ultime ore. La strada è percorribile solo grazie alle tracce lasciate dai cingoli e dai pneumatici dei mezzi pesanti, mentre la fitta caduta di fiocchi riduce la visibilità e rende il lavoro di Ponzio Podeschi ancora più arduo. L’impegno locale per liberare i passaggi principali è evidente, un’operazione fondamentale per garantire la sicurezza e la fruibilità della zona.

Sicurezza e prospettive per gli sciatori

La presenza di un metro di neve a Prati di Tivo è senza dubbio un’ottima notizia per gli appassionati di sport invernali, preludio a condizioni ideali per lo sci e lo snowboard. Tuttavia, la gestione di una quantità così elevata di neve fresca richiede massima attenzione. È cruciale per i visitatori consultare i bollettini meteo e neve ufficiali, verificare l’apertura degli impianti e, soprattutto, attenersi alle indicazioni di sicurezza per la prevenzione del rischio valanghe, specialmente per chi pratica il fuori pista. Lo staff della stazione e gli operatori come Podeschi stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le piste e i percorsi, un impegno fondamentale per permettere a tutti di godere di questo scenario straordinario. Si raccomanda la massima prudenza e responsabilità a chiunque si rechi in quota in queste condizioni eccezionali.

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