Maltempo Abruzzo, rovesci e temporali colpiscono Teramano e Chietino: rischio nuovi nubifragi nelle prossime ore | VIDEO

L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non ha risparmiato l’Abruzzo, colpendo con particolare intensità il versante adriatico e le zone interne della provincia di Teramo. Da ieri sera infatti, un fronte perturbato sta scaricando quantità d’acqua impressionanti, mettendo a dura prova il territorio e il reticolo idrografico locale. La situazione più critica si registra nel sub-appennino e nelle zone alto-collinari del Teramano. In Val Vibrata e nella Valle del Salinello, i pluviometri hanno già superato la soglia dei 100-120 millimetri di pioggia cumulata in poche ore, mentre nella Valle del Vomano si toccano punte di 100 millimetri.

Si tratta di volumi d’acqua notevoli che, cadendo in un arco temporale così ristretto, stanno saturando rapidamente i terreni. A causare questo scenario è un fenomeno meteo ben preciso: lo scontro tra il vento di Scirocco e quello di Levante. Questo incontro ravvicinato ha generato una cosiddetta “linea di convergenza”, una sorta di imbuto invisibile dove l’umidità presente nei bassi strati viene spinta violentemente verso l’alto.

Questo meccanismo ha letteralmente “costruito” nubi temporalesche massicce e stazionarie proprio sopra il settore teramano, alimentando piogge persistenti che faticano ad attenuarsi. Mentre il Teramano resta l’area più colpita, l’instabilità non accenna a placarsi e sta estendendo il suo raggio d’azione verso sud.

Nel corso della mattinata odierna, forti rovesci, anche a carattere temporalesco, hanno iniziato a colpire duramente il Chietino, il Frentano e il Vastese. Le previsioni indicano che questi nuclei piovosi potrebbero risalire nuovamente verso il Pescarese e il Teramano, mantenendo in pre allarme per le prossime ore su gran parte della fascia collinare e costiera della regione.

Maltempo Abruzzo, rovesci e temporali tra Teramano e Chietino: le immagini da Lanciano

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