Maltempo Abruzzo, scuole chiuse il 27 marzo a Montesilvano per allerta meteo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di venerdì 27 marzo, il Comune di Montesilvano ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, inclusi i nidi d’infanzia. La decisione è stata formalizzata attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. Il provvedimento si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso i rischi legati al maltempo, soprattutto in presenza di fenomeni potenzialmente pericolosi come forti temporali e raffiche di vento. La chiusura preventiva rappresenta quindi una misura cautelativa per evitare disagi e situazioni di pericolo durante gli spostamenti.

Allerta meteo in Abruzzo

Per la giornata di domani, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha diramato un bollettino che segnala una criticità ordinaria, corrispondente a un’allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali su tutto il territorio abruzzese. Questo tipo di allerta indica la possibilità di fenomeni localizzati che potrebbero causare allagamenti, smottamenti o difficoltà nella viabilità, soprattutto nelle aree più vulnerabili. Le condizioni meteo previste comprendono precipitazioni intense e raffiche di vento, elementi che hanno contribuito alla decisione del Comune di adottare misure preventive. Le autorità invitano a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e a prestare particolare attenzione nelle zone a rischio.

L’invito alla prudenza

Attraverso i propri canali social, il Comune di Montesilvano ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitando tutti ad attenersi alle norme comportamentali previste in caso di allerta meteo. In particolare, si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitare aree soggette ad allagamenti e limitare le attività all’aperto durante le fasi più critiche del maltempo. L’invito è quello di mantenere comportamenti responsabili e collaborativi, contribuendo così a ridurre i rischi per la collettività.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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