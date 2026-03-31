Maltempo Abruzzo, si intensifica il peggioramento: bufera sulla Maiella, chiuso per neve un tratto della SS487 nel Pescarese

Dopo le nevicate della scorsa notte nell’Aquilano, che hanno imbiancato anche il capoluogo, svegliatosi questa mattina sotto un velo bianco, il peggioramento delle condizioni meteo si sta intensificando rapidamente in Abruzzo. Un tratto della strada statale 487 ”di Caramanico Terme” è temporaneamente chiuso al traffico, tra il km 47,900 ed il km 29,300, a causa delle intense precipitazioni nevose che stanno interessando la zona all’altezza del comune di Sant’Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della situazione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Nelle prossime ore, sono attese nevicate intense e persistenti sui versanti orientali della Maiella. A Campo di Giove, che si trova già sotto un’intensa nevicata, sono previsti accumuli abbondanti o molto abbondanti, soprattutto tra oggi e domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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