Maltempo Abruzzo, situazione drammatica anche per i fiumi Feltrino e Sinello: chiusi ponti e aree a rischio lungo il litorale

Abruzzo sotto la morsa del maltempo. Le piogge persistenti delle ultime ore stanno mettendo in seria difficoltà diverse aree della regione, in particolare la costa teatina, dove la situazione idraulica sta destando forte preoccupazione. Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha dichiarato il livello di allarme per criticità idraulica sul fiume Feltrino, monitorato nei pressi della stazione ferroviaria di San Vito Chietino. La Protezione Civile ha disposto la chiusura immediata dei ponti pedonali e carrabili che attraversano il corso d’acqua, oltre al divieto di accesso al Lungomare di Gualdo e ai parcheggi Feltrino Sud e Nord.

Chi possiede veicoli nelle aree di sosta indicate è stato invitato a spostare subito le auto, mentre viene fortemente sconsigliato il transito nella zona del fiume e del litorale fino a nuovo avviso. Le forze dell’ordine e la Protezione Civile raccomandano inoltre di non avvicinarsi agli argini o alle aree basse, dove il rischio di esondazione resta concreto.

Situazione in evoluzione lungo la costa teatina

Nelle ultime ore i sensori del sistema di telemisura hanno registrato, oltre all’aumento costante dei livelli idrometrici del Feltrino, un pericoloso aumento del livello del vicino fiume Sinello, dove è stata superata la soglia di pre-allarme e si osserva un trend in crescita verso la soglia di allarme.

A Fossacesia, la Pedemontana risulta allagata e chiuso lo svincolo per Santa Maria Imbaro, con l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Ortona. Le squadre stanno operando per facilitare il deflusso dell’acqua e garantire la sicurezza degli automobilisti, mentre il traffico viene deviato su percorsi alternativi.

Piogge intense e terreni saturi: rischio idrogeologico elevato

Secondo le previsioni meteo, le precipitazioni potranno ancora insistere per tutto il pomeriggio e parte della serata, prima di un graduale miglioramento nelle prossime 24 ore. Tuttavia, i terreni già saturi e i corsi d’acqua ai limiti rappresentano un fattore di rischio idrogeologico elevato, specialmente tra la fascia costiera e l’entroterra chietino.

Il Centro Funzionale invita la popolazione a rimanere aggiornata sui canali ufficiali del Comune e della Protezione civile regionale, seguendo ogni disposizione emanata dalle autorità. Il monitoraggio prosegue senza sosta, mentre le squadre di emergenza restano operative per prevenire ulteriori criticità nelle prossime ore.