Maltempo Abruzzo, spettacolo nevoso a Schiavi d’Abruzzo: il borgo sepolto dalla ‘Dama Bianca’ | FOTO

Il ciclone Erminio, posizionato sul Tirreno meridionale, continua a mantenere l’Abruzzo sotto una fitta coltre di nuvole e precipitazioni. Le correnti di Scirocco, ricche di umidità e risalenti dallo Ionio, incontrano l’aria più fredda proveniente dai Balcani, creando le condizioni ideali per piogge insistenti lungo la fascia costiera e abbondanti nevicate sui rilievi interni. Da diverse ore il maltempo sta colpendo con forza soprattutto le aree montane e pedemontane, dove la neve cade senza sosta sopra i 700-800 metri. Sul massiccio del Gran Sasso e sulla Majella sono attesi accumuli eccezionali, in alcuni punti anche prossimi ai due metri. Situazione critica anche sull’alto Vastese, dove a Schiavi d’Abruzzo il manto nevoso ha già superato i 50-60 centimetri in pieno centro cittadino. Le immagini spettacolari realizzate da Francesco Bottone ne sono la testimonianza.

Le previsioni non lasciano spazio a miglioramenti immediati: la perturbazione tenderà a insistere ancora per almeno altre 48 ore, con rovesci diffusi e rischio di nuove nevicate intense. La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo e invita alla massima prudenza, soprattutto per il pericolo di valanghe nelle zone montane.

Una graduale attenuazione è attesa solo da giovedì sera, mentre il ritorno del bel tempo sembra più probabile tra venerdì e il fine settimana di Pasqua, che dovrebbe riportare sole e temperature più miti anche in Abruzzo.

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