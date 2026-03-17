Maltempo Abruzzo, torna la neve sui rilievi: Campo Imperatore e Majella imbiancate, aria fredda dai Balcani e temporali | FOTO

In Abruzzo il maltempo comincia a fare sul serio. L’aria fredda sta pian piano irrompendo dai Balcani soprattutto sul versante adriatico, causando un drastico calo delle temperature e il ritorno della neve sui rilievi anche a quote relativamente basse. La prima località ad essere interessata dai fenomeni nevosi è stata, neanche a dirlo, Campo Imperatore dove sta nevicando e dove nevicherà anche nel corso delle prossime ore. Nevica anche sulla Majella sulle principali località sciistiche, quali Passolanciano e Majelletta.

Vista l’ulteriore diminuzione delle temperature nel corso della giornata di domani, si potrebbe assistere a fioccate anche al di sotto dei 1000 metri di quota entro sera, oltre ad un aumento dell’instabilità sui versanti orientali dove non mancheranno rovesci, temporali e graupel.

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