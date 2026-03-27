Maltempo al Nord e in Sardegna: 1.358 interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO

L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia, in particolar modo il Nord del Paese e la Sardegna, ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in 1.358 interventi di soccorso. In Emilia Romagna, le criticità maggiori hanno riguardato le forti nevicate sulla E45 e i movimenti franosi nel Forlivese: 283 le operazioni concluse, soprattutto nell’area costiera della regione. Per il forte vento 337 interventi in Lombardia (video a corredo dell’articolo), 264 in Piemonte, 184 in Veneto, 150 in Liguria, 83 in Friuli Venezia Giulia e 57 in Sardegna. Le attività si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi abbattuti, la messa in sicurezza di tetti scoperchiati e il contrasto ai dissesti statici causati dalle raffiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: